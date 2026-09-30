„Starejte se o sebe." Rivalka českých tenistek čelí spekulacím kvůli váze a končí sezonu

Letos už ji na kurtech neuvidíte. Americká tenisová hvězda Amanda Anisimovová předčasně ukončila sezonu. Jen pár dní poté, co se mediálním prostorem rozletěla zpráva o spekulacích kolem úbytku její váhy, oznámila, že kvůli zranění bude po zbytek roku odpočívat.
Vůbec to pro ni nebyla snadná sezona. Předchozí rok 2025 pro ni nasadil obrovsky vysokou laťku. Rodačka z New Jersey tehdy hrála dvě finále grandslamů a postupně se vydrápala až na třetí místo žebříčku.
Jenže na jaře začala obhajoba velké porce bodů a americká favoritka se propadala žebříčkem. Na posledních třech podnicích velké čtyřky končila vždy ve třetím kole daleko za očekáváním.
Zároveň si fanoušci začali všímat, že se mění postava pětadvacetileté Američanky. Z nekompromisní ranařky od základní čáry se stala houževnatá štíhlá tenistka, která je hvězdou obálek časopisů.
Výrazný úbytek na váze vyvolal otázky, zda hráčka přílišným hubnutím neztrácí na tenisové síle. „Určitě bere Ozempic,“ zněla spekulace jednoho z uživatelů na sociálních sítích, podle kterého aktuálně 11. hráčka světa bere lék na hubnutí.
Minulý týden už to Anisimovová nevydržela a k těmto štiplavým komentářům se vyjádřila.
„Všem zdravotním expertům a profesionálním komentátorům těl jiných, žádný Ozempic neberu,“ napsala na sociálních sítích tenistka.
Někteří fanoušci její změnu ale kvitují a mají za to, že by tenistce mohl úbytek váhy herně pomoct.
„Nechte mě na pokoji, zdržte se svých unikátních příspěvků a starejte se sami o sebe,“ napsala v jednom z komentářů Anisimovová.
O pár dnů později ale přišla se smutnou zprávou, kvůli přetrvávajícím zdravotním trablům vynechá zbytek letošní sezony, což ještě podpořilo spekulace kolem důvodů jejího zhubnutí.
„Opět jsem si zranila zápěstí. Je čas se uzdravit, resetovat a uvidíme se všichni v roce 2027,“ uvedla.
Pro zbytek sezony tak českým tenistkám ubyla jedna velká rivalka. Ač Anisimovová zdaleka nedosahovala té úrovně, co v minulé sezoně, proti Češkám se jí dařilo. Letos přehrála Kateřinu Siniakovou, Barboru Krejčíkovou, Nikolu Bartůňkovou i Lindu Noskovou. Rady si nevěděla pouze s Karolínou Plíškovou.
Trump rozkázal úřadům: místo názvu AI používejte super inteligence
Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence používaly výraz super inteligence. Prezidentský příkaz v úterý zveřejnil Bílý dům. Výraz, který si oblíbil samotný Trump, podle textu lépe vyjadřuje schopnosti nové technologie.
Česko byla jasná volba, říká posila Naderi. Lítal po úřadech, k zemi má silnou vazbu
Fotbalista Ryan Naderi byl hodně překvapený, když ho v srpnu po zápase za Glasgow Rangers proti Jablonci v kvalifikaci Konferenční ligy oslovil generální manažer národních týmů Pavel Nedvěd, zda by nechtěl reprezentovat Česko. Třiadvacetiletý německý rodák nad nabídkou neváhal a sám se snažil pomoci vyřídit potřebné administrativní záležitosti.
Volkswagen kvůli škrtům vypoví v Německu téměř všechny kolektivní smlouvy
Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory oznámený krok označily za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek, uvedla ve středu agentura Reuters.
Šílený pilot se vrhl s letadlem střemhlav k zemi. Video ukazuje drsné záběry z paluby
Letoun společnosti Flydubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu dopoledne nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle výpovědí svědků pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. Všech zhruba 180 cestujících je podle serveru Times of Israel v pořádku. Podle izraelských představitelů šlo o terorismus.
Okamurův ministr má problém. Náměstci musí za dveře, když se řeší citlivé zprávy
Značná komplikace v těžké době. Tak některé tváře české bezpečnostní komunity hodnotí situaci ve vedení ministerstva obrany. Jak totiž zjistil deník Aktuálně.cz, ani jeden z náměstků Jaromíra Zůny dosud nezískal osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu. Mimo jiné tak nemohou nahlížet do zpravodajských informací důležitých pro českou obranyschopnost.