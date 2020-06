Policista poslal v New Yorku na ulici k zemi hvězdného tenistu. Pak ho navíc žaloval

Na incident, který proběhl v New Yorku před pěti lety, by James Blake nejraději zapomněl. Přesto má osudnou událost stále před očima. Vzpomínky tenisové hvězdy na to, jak se stala obětí fatálního policejního omylu, se mu vrátily po tragické smrti George Floyda.

"Musím přiznat, že jsem z toho zážitku pořád otřesený," prohlásil čtyřicetiletý Blake, který kariéru ukončil v roce 2013. Související Mentalista, který se vzepřel Sereně. V dětství trpěl, děsil ho i imaginární hmyz Přehled O dva roky později byl v New Yorku během US Open, ve volné chvíli postával na ulici před hotelem Grand Hyatt, opíral se o sloup, když se k němu přiřítil neznámý muž. Bývalý tenista si zprvu myslel, že jde o fanouška. "Říkal jsem si, že mi začne vyprávět, kde mě viděl hrát, nebo že jeho děti hrají tenis. Když přibíhal ke mně, usmíval jsem se, ruce jsem měl dole," zavzpomínal Blake v rozhovoru pro Associated Press. Muž ale nechtěl žádat o autogram, ani klábosit o tenisu. Trojnásobného grandslamového čtvrtfinalistu agresivně strhl k zemi, zaklekl na něj, zkroutil mu ruce za záda a nasadil pouta. Ukázalo se, že šlo o policistu v civilu, který Blakea považoval za člena gangu překupníků. Jmenoval se James Frascatore a měl údajně mylné informace, tenistu prý jako zločince identifikoval informátor. Později vyšlo najevo, že byl Blake velmi podobný jinému podezřelému, který byl ale nakonec rovněž nevinný. Frascatore se nezmýlil poprvé. Podobně neadekvátně reagoval i v jiném případě, když za údajnou manipulaci s důkazy zatkl matku dvou dětí a jejího přítele srazil z kola proto, že jel po chodníku. Celkem na jeho problematické chování existovaly hned čtyři stížnosti. Související Odpuštění? Nemožné. Sestru Williamsových zabil drogový gang omylem Blake, který si z řádění zmateného policisty odnesl pohmožděniny na noze a tržnou ránu na lokti, nejprve sám zpochybňoval jakékoli domnělé rasové motivy. "Neřekl bych, že je to tak jednoduché. Vnímám to jako neopodstatněné policejní násilí, bez ohledu na rasu. Možná v tom rasový faktor hrál nějakou roli, každopádně však nevidím žádný důvod, aby někdo komukoli dělal něco takového," podotkl tehdy Blake. Dočkal se oficiální omluvy ze strany newyorské policie i od starosty Billa de Blasia. Frascatore byl potrestán suspendací. Příběh se ale dočkal pokračování v roce 2017, kdy Blake vydal knihu, v níž policistu vykreslil jako rváče tíhnoucího k šikaně a xenofobii. Frascatore se rozhodl jej žalovat za hanobení jména, ale soud jeho pokus před dvěma lety smetl ze stolu. Nyní, ve světle tragické smrti Afroameričana George Floyda, se nepříjemné vzpomínky znovu uhnízdily v Blakeově hlavě. Související Rumunka z nahé Sereny dostala šok. Tohle je moje tělo, moje zbraň, hlásí Američanka "Šel jsem spát velmi smutný a plný pesimismu, koukal jsem na to video s Floydem pořád dokola. Probudil jsem se uprostřed noci a nemohl přestat myslet na to, co se stalo teď, i na to, co se mi stalo před pěti lety," svěřil se Blake. "Rmoutí mě, když vidím, že je tenhle druh policejní práce pořád tady, že se děje taková brutalita i to, jak často je namířena proti černé nebo hnědé komunitě," uvedl. Blake i pět let po incidentu stále cítí strach, když vidí policejního důstojníka. A prý už bude nesvůj navždy. "Rád bych to změnil, ale myslím si, že budu nejspíš po zbytek života při kontaktu s policisty víc nervózní," dodal muž, který během kariéry získal deset turnajových titulů a tenisem vydělal přes 6,7 milionu amerických dolarů.