Změníte ruku a nejsem to já? Klasické parazitování, říká Hejnová o České poště

před 37 minutami

Chce odškodnění, ale hlavně odvrátit nepříjemný precedens. Atletka Zuzana Hejnová se dál soudí s Českou poštou kvůli tomu, že ta bez jejího vědomí použila podobiznu hvězdné překážkářky na vytvoření známky před hrami v Riu 2016. Zatímco podnik se obvinění brání tím, že jde o umělecké dílo, ze kterého konkrétní sportovkyně nejde poznat, Hejnová za takovým postupem vidí parazitování.

Před olympijskými hrami v Riu v létě 2016 představila Česká pošta známku, na které dominovala podobizna atletky nad překážkou. V ní Hejnová vidí svou podobiznu, dokonce se účastnila slavnostního odhalování známky.

"Předcházely tomu maily, kterými mě na akci zvali. Dopředu mě upozorňovali, že je mi obrázek na známce podobný, ale že to nejsem já," vzpomíná Hejnová pro Aktuálně.cz.

Do té doby bronzová olympijská medailistka z Her v Londýně filatelistický výtvor neviděla, až na jevišti v pražské Stromovce.

"Pozvali si mě, stála jsem u známky a všichni, i diváci, viděli, že jsem to já. Pak se mě i v zákulisí organizátoři akce ptali, jak se mi líbí má známka. Ale Česká pošta tvrdí, že to já nejsem," nechápe atletka.

Zprvu to nechala být, ale postupně se jí celá věc rozležela v hlavě a rozhodla se jí řešit. Spor se rozhodla řešit soudní cestou. Po České poště žádá 900 tisíc korun za bezdůvodné obohacení a dalších 150 tisíc za nemajetkovou újmu.

"Kamarádi, známí i fanoušci mi říkali, že šli na poštu, chtěli známku se mnou a normálně jim ji prodali. Kdyby mě na známku dali a řekli by mi to, byla by to pro mě velká čest. Ale že mě pošta na známku dá a vlastně nedá, pozve si mě na představení a pak si hraje na schovávanou… Zvláštní. Nejde mi o peníze, ale o princip," vysvětluje Hejnová.

V lednu se obě strany sešly u soudního jednání, ze kterého vzešlo, že známka skutečně vznikla podle předlohy z fotografie, na které je dvaatřicetiletá česká překážkářka. O tom, zda Hejnové připadne odškodnění, rozhodne soud poté, co si vyslechne názor experta na forenzní antropologii. Není totiž jasné, zda je atletka na známce poznat.

Pošta argumentuje tím, že autor podkladu Milan Jaroš pozměnil na původní fotografii řadu detailů včetně ruky nebo nosu.

"To už pošta hledá detaily. Vím, že mě nemůže znát každý. Když dáte ten obrázek sto lidem, všichni neřeknou, že jsem to já, protože třeba nesledují sport. Ale myslím, že devět z deseti, kteří mě znají, řeknou, že ano," uvádí.

Obhajoba se dokonce brání podobiznou jiné známé české překážkářky Denisy Rosolové, která by prý podle siluety klidně mohla být zobrazenou sportovkyní.

"Styl přeběhu překážek se nějakým způsobem učí a většina závodnic ho provádí podobně. S Denisou si jsme podobné somatotypně, jsme stejně vysoké, v té době jsme měly stejné vlasy a trénovaly jsme pod jednou trenérkou. Nicméně každá z nás má svá specifika. Já mám třeba při přeskakování překážky zvednutý palec u ruky, aniž bych o tom věděla. A to je vidět i na známce," dodává na to konto Hejnová

Jednání mělo pokračovat už v březnu, ale soud ho odročil až na tento čtvrtek. Promluvit by na něm měl kromě expertky například i autor známky.

"Stanovisko České pošty se za tu dobu nezměnilo. Vyčká konečného rozhodnutí soudu a do té doby nebude žádné další informace komentovat," řekl Aktuálně.cz tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Spor už se táhne téměř dva roky a i když atletka nechává hlavní porci povinností na právnících, už ji trochu unavuje.

"Je mi to nepříjemné. Snažila jsem se s poštou nějak domluvit, ale vůbec to s nikam nevedlo. Byli nepřístupní a nepříjemní. Nejdřív mě pozvou na slavnostní představení před olympiádou a pak zatloukají, že je to anonymní avatar, to mě hodně zaráží," přiznává.

Pokud soudní při vyhraje, plánuje získané peníze věnovat na sportovní přípravu dětí. Jde jí o to, aby se do její situace nemohl dostat žádný jiný člověk. Aby nevznikl precedens. Doteď totiž u soudu podobný případ nikdy nebyl.

"Někteří lidé si myslí, že to dělám kvůli penězům. Ale jde mi o princip. Když soud nevyhraju, bude to špatně pro jakoukoli známou osobnost. Někdo změní postavení ruky a řekne jim, že to nejsou oni. To je klasické parazitování. Nikomu nepřeju, aby se do takové situace dostal," dodala Hejnová.