Spojí se dvě tenisové superhvězdy? Agassi by mohl trénovat Djokoviče

před 46 minutami

Novak Djokovič rozpustil svůj trenérský tým a hledá nového superkouče. Podle deník Telegraph by se jím mohl stát Američan Andre Agassi.

Praha - Do tenisového světa by se mohla vrátit jedna z jeho největších legend. Američan Andre Agassi se má stát novým trenérem Srba Novaka Djokoviče. S odvoláním na své zdroje to tvrdí britský deník Daily Telegraph.

Djoković před pár dny propustil svůj kompletní tým v čele se svým dlouholetým trenérem a bývalým slovenským tenistou Mariánem Vajdou. A hledá nového kouče. "Bude to někdo, kdo má za sebou stejnou zkušenost jako já," říká Djoković.

Srbský tenista od loňského French Open, které vyhrál, spadl do výkonnostní krize. V Paříži získal poslední grandslamový titul, který mu chyběl, ale od té doby šla jeho výkonnost dolů a přišel o pozici světové jedničky. Objevily se spekulace, podle kterých se víc než tréninku věnoval meditacím.

Agassi se stal v roce 1995 světovou jedničkou, ale o dva roky později se propadl až na 141. místo světového žebříčku. Následně se ale dokázal opět dostat na vrchol. Jako jeden z mála hráčů v historii zvítězil na všech čtyřech grandslamech. Celkem má doma osm titulů z granslamových turnajů a také zvítězil na olympijských hrách v Atlantě. Djoković triumfoval na dvanácti grandslamech.

Agassi ještě nedávno odmítal možnost, že by začal trénovat. "Neměl bych na to část kvůli svým dětem, kterým je 15 a 13 let," tvrdil. Podle Daily Telegraph se ale toto tvrzení s angažmá u Djokoviče nevylučuje: Srb hledá tak zvaného "superkouče", tedy spíše konzultanta, který by se s ním připravoval jen na nejdůležitější turnaje v roce.