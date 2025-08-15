Tenis

Spasitel USA pohrozil všem Čechům. Lehečku ocenil, pak dodal pověstné "ale"

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 1 hodinou
Ben Shelton je v ráži a naplňuje očekávání amerického tenisového národa, který v něm vidí spasitele. Toho, kdo může po dlouhých 22 letech Spojeným státům vrátit mužský grandslamový titul. Na severoamerické betonové túře porazil ranař z Atlanty i Jiřího Lehečku a vyhrál už devátý zápas v řadě. Varování pak poslal všem českým soupeřům.
Ben Shelton
Ben Shelton | Foto: Reuters

Dvaadvacetiletý Shelton zažil minulý týden kariérní milník. V Torontu dokonale využil neúčasti tří superhvězd: Jannika Sinnera, Carlose Alcaraze a Novaka Djokoviče. Poprvé ovládl turnaj kategorie ATP 1000 a dal na srozuměnou, že se s ním před US Open rozhodně musí počítat. 

Po velkém úspěchu měl v nabitém programu následovat pochopitelný pokles výkonnosti, nebo dokonce odhlášení z dalšího velkého podniku v Cincinnati. Místo toho ale americký levák vítězí dál. 

Po výhře 6:4, 6:4 nad Čechem Jiřím Lehečkou postoupil v Ohiu už mezi osm nejlepších.

"Cítím se skvěle. Čím více hraju proti těm nejlepším, tím více si na ně věřím. To je velmi důležité kvůli cílům, které mám," prohlásil. Ty jsou jasné: zařadit se mezi nejlepší tenisty současnosti a útočit na grandslamové tituly. Pokud možno už za několik dní v New Yorku.

Shelton už je v překvapivě nízkém věku šestý na světě. Logicky chce víc.

Neustále se zlepšuje a zatímco na kurtu působí často až "namistrovaným" dojmem, mimo něj velmi systematicky pracuje na všech herních detailech, včetně mentálního nastavení.

"Před dvěma lety jsem si vymazal Twitter. Nejlepší rozhodnutí mého života. Mnohem víc teď koukám na tenis, neustále se chci učit," popsal.

Lehečku porazil letos už podruhé, naprosto stejným výsledkem. S českým soupeřem ho pojí tvrdá hra, Shelton ale dokazuje, že je výrazně dál. Po čtvrtečním duelu v Cincinnati soupeře pochválil, jedním dechem však dodal pověstné "ale".

"Byl to můj nejlepší zápas tady. On má opravdu skvělé, tvrdé servisy, výborné údery od základní čáry. Bylo to těžké, ale já jsem hrál v nejdůležitějších momentech lépe," prohlásil.

Skutečně. Lehečka držel se Sheltonem krok, byť se během zápasu dostal k jedinému brejkbolu, zatímco Američan hned k osmi. Jasně lepší byl Shelton i ve statistikách vítězných míčů a nevynucených chyb.

Fenomenální výměna z utkání mezi Sheltonem a Lehečkou:

Přesto to v obou setech bylo 4:4 a Lehečka nezvládl ale koncovky, ve kterých se duel rozhodoval.

Nestalo se mu to poprvé.

V otázce konzistence se třiadvacetiletý český tenista zatím nemůže hráčům z elitní desítky rovnat. 

Brzy se ale může se Sheltonem potkat na amerických betonech znovu. Čeští tenisté se totiž v září střetnou s Američany ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu v Delray Beach na Floridě.

Související

Hvězdné mixy řídnou, otvírá se šance pro Siniakovou? Češka mluví o ničení historie

Kateřina Siniaková a Iga Šwiateková, Australian Open 2025

Spojené státy budou mít k dispozici extrémně silnou sestavu. V nominaci jsou světová čtyřka Taylor Fritz, šestka Ben Shelton, čtrnáctka Frances Tiafoe a šestnáctka Tommy Paul. 

"Je to ohromný tým," poslal Shelton varování českým soupeřům, kteří jsou v žebříčku všichni až za "nejhorším" ze jmenovaných Američanů.

Podle něj jsou zámořské hvězdy na týmovou soutěž mnohem víc nažhavené, než tomu bývalo v minulosti. 

"Nemůžu se už dočkat. Všichni jsme z toho vzrušení a sníme o triumfu v Davis Cupu, celá země už na to čeká dlouho. Miluju hrát za Spojené státy," dodal Shelton.

USA s 32 tituly vedou historickou tabulku Davisova poháru. Naposledy ale triumfovaly v roce 2007 s Andy Roddickem, Jamesem Blakem a bratry Bryany v sestavě.

Češi nebo Čechoslováci vyhráli slavnou "salátovou mísu" třikrát, po úspěchu v roce 1980 se prosadili dvakrát po sobě v letech 2012 a 2013 zejména díky Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi.

Související

Slova, která šokovala. Americká partnerka Siniakové dráždí "pravdou" o Saúdech

Tennis: Cincinnati Open (Taylor Townsendová)
 
Mohlo by vás zajímat

Obří díra z Kaderkovy kauzy. Tenisový svaz musí znovu platit, zřejmě zastaví Štvanici

Obří díra z Kaderkovy kauzy. Tenisový svaz musí znovu platit, zřejmě zastaví Štvanici

Lehečka zase nevyzrál na Sheltona. Další šance na revanš může přijít v Davis Cupu

Lehečka zase nevyzrál na Sheltona. Další šance na revanš může přijít v Davis Cupu
1:19

Hvězdné mixy řídnou, otvírá se šance pro Siniakovou? Češka mluví o ničení historie

Hvězdné mixy řídnou, otvírá se šance pro Siniakovou? Češka mluví o ničení historie

Drsná pomsta za Wimbledon. Krejčíková uhrála proti Paoliniové pouhé tři gamy

Drsná pomsta za Wimbledon. Krejčíková uhrála proti Paoliniové pouhé tři gamy
Tenis sport Obsah Jiří Lehečka

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách
Domácí

Kontrola v Ústřední vojenské nemocnici našla chyby v dodržování předpisů o zakázkách

Úřad kontrolu nařídil letos v březnu, dokončena byla 12. srpna.
Aktualizováno před 4 minutami
Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 120 mrtvých a stovky nezvěstných
Zahraničí

Přívalové povodně v Pákistánu si vyžádaly na 120 mrtvých a stovky nezvěstných

Záchranáři zatím evakuovali 1300 turistů uvězněných v horské oblasti, která je náchylná na sesuvy půdy.
před 16 minutami
"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko
Fotbal

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

Nápis "Vrazi od roku 1939" odkazoval na holokaust v době druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili okolo šesti milionů Židů.
před 26 minutami
Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni
Magazín

Zrádná K2 má novou oběť. Pár týdnů po smrti Dahlmeierové smetlo kamení další lezkyni

Obavy, že letošní sezona na K2 bude kvůli neobvykle vysokým teplotám mimořádně nebezpečná, se naplnily.
Aktualizováno před 28 minutami
Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili
Domácí

Jiřikovský je v cele, před policií utíkal střechou. Bitcoiny vyšetřovatelé zabavili

Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
před 34 minutami
Auto

Vyčaruje prostor a umí jezdit (skoro) zadarmo. Proč chtít Volkswagen Caddy do zásuvky

Vyčaruje prostor a umí jezdit (skoro) zadarmo. Proč chtít Volkswagen Caddy do zásuvky
Prohlédnout si 24 fotografií
Caddy využívá druhou generaci plug-in hybridního pohonu VW.
Ten se pyšní daleko lepšími parametry než dřív.
před 47 minutami
Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici
Domácí

Volt Česko má připraveno 28 žalob na kandidátky Stačilo! a SPD. Kvůli nekalé koalici

Spolupředseda strany Volt Česko Adam Hanka řekl, že nepřiznané koalice obcházejí volební práh, což ohrožuje férovost voleb a důvěru v demokracii.
Další zprávy