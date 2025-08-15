Spasitel USA pohrozil všem Čechům. Lehečku ocenil, pak dodal pověstné "ale"

Dvaadvacetiletý Shelton zažil minulý týden kariérní milník. V Torontu dokonale využil neúčasti tří superhvězd: Jannika Sinnera, Carlose Alcaraze a Novaka Djokoviče. Poprvé ovládl turnaj kategorie ATP 1000 a dal na srozuměnou, že se s ním před US Open rozhodně musí počítat.
Po velkém úspěchu měl v nabitém programu následovat pochopitelný pokles výkonnosti, nebo dokonce odhlášení z dalšího velkého podniku v Cincinnati. Místo toho ale americký levák vítězí dál.
Po výhře 6:4, 6:4 nad Čechem Jiřím Lehečkou postoupil v Ohiu už mezi osm nejlepších.
"Cítím se skvěle. Čím více hraju proti těm nejlepším, tím více si na ně věřím. To je velmi důležité kvůli cílům, které mám," prohlásil. Ty jsou jasné: zařadit se mezi nejlepší tenisty současnosti a útočit na grandslamové tituly. Pokud možno už za několik dní v New Yorku.
Shelton už je v překvapivě nízkém věku šestý na světě. Logicky chce víc.
Neustále se zlepšuje a zatímco na kurtu působí často až "namistrovaným" dojmem, mimo něj velmi systematicky pracuje na všech herních detailech, včetně mentálního nastavení.
"Před dvěma lety jsem si vymazal Twitter. Nejlepší rozhodnutí mého života. Mnohem víc teď koukám na tenis, neustále se chci učit," popsal.
Lehečku porazil letos už podruhé, naprosto stejným výsledkem. S českým soupeřem ho pojí tvrdá hra, Shelton ale dokazuje, že je výrazně dál. Po čtvrtečním duelu v Cincinnati soupeře pochválil, jedním dechem však dodal pověstné "ale".
"Byl to můj nejlepší zápas tady. On má opravdu skvělé, tvrdé servisy, výborné údery od základní čáry. Bylo to těžké, ale já jsem hrál v nejdůležitějších momentech lépe," prohlásil.
Skutečně. Lehečka držel se Sheltonem krok, byť se během zápasu dostal k jedinému brejkbolu, zatímco Američan hned k osmi. Jasně lepší byl Shelton i ve statistikách vítězných míčů a nevynucených chyb.
Fenomenální výměna z utkání mezi Sheltonem a Lehečkou:
BEN SHELTON IS BOX OFFICE! 📽️🍿@CincyTennis | #CincyTennis | @BenShelton pic.twitter.com/bAbO9AwYB3— ATP Tour (@atptour) August 14, 2025
Přesto to v obou setech bylo 4:4 a Lehečka nezvládl ale koncovky, ve kterých se duel rozhodoval.
Nestalo se mu to poprvé.
V otázce konzistence se třiadvacetiletý český tenista zatím nemůže hráčům z elitní desítky rovnat.
Brzy se ale může se Sheltonem potkat na amerických betonech znovu. Čeští tenisté se totiž v září střetnou s Američany ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu v Delray Beach na Floridě.
Spojené státy budou mít k dispozici extrémně silnou sestavu. V nominaci jsou světová čtyřka Taylor Fritz, šestka Ben Shelton, čtrnáctka Frances Tiafoe a šestnáctka Tommy Paul.
"Je to ohromný tým," poslal Shelton varování českým soupeřům, kteří jsou v žebříčku všichni až za "nejhorším" ze jmenovaných Američanů.
Podle něj jsou zámořské hvězdy na týmovou soutěž mnohem víc nažhavené, než tomu bývalo v minulosti.
"Nemůžu se už dočkat. Všichni jsme z toho vzrušení a sníme o triumfu v Davis Cupu, celá země už na to čeká dlouho. Miluju hrát za Spojené státy," dodal Shelton.
USA s 32 tituly vedou historickou tabulku Davisova poháru. Naposledy ale triumfovaly v roce 2007 s Andy Roddickem, Jamesem Blakem a bratry Bryany v sestavě.
Češi nebo Čechoslováci vyhráli slavnou "salátovou mísu" třikrát, po úspěchu v roce 1980 se prosadili dvakrát po sobě v letech 2012 a 2013 zejména díky Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi.