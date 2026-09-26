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Sport

Španělky líčí zoufalství proti Češkám. Nosková má v ruce bazuku, Muchová zatlačila slzy

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Poprvé český tým použil oba hlavní klenoty. Do semifinále Billie Jean King Cupu naskočily obě finalistky letošního grandslamu Karolína Muchová a Linda Nosková. A dopadlo to podle papírových očekávání. Španělské tenistky pak popsaly marnost svého snažení.

Billie Jean King Cup Finals - Semi Final - Spain v Czech Republic
Barbora Strýcová a Karolína MuchováFoto: REUTERS – Tingshu Wang
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Ve čtvrtfinále ještě nechala kapitánka Barbora Strýcová světovou osmičku šetřit síly a zvykat si na čínský kurt. Muchová nehrála ostrý zápas rovné tři týdny od té doby, co vypadla z US Open.

V pátek už ale šla do akce proti Jessice Bouzasové, až 93. hráčce světa. A zprvu se zdálo, že nerozehranost české dvojky může být problém, brzy totiž prohrávala 2:4 v první sadě.

Rodačce z Olomouce se v dlouhých výměnách nedařilo a její náběhy k síti soupeřka často trestala. Nakonec ale vývoj otočila, set získala a přidala k tomu triumf i v sadě druhé.

„Nějak extra nervózní jsem nebyla. Spíš se mě vždycky dotkne, když hraje hymna a všichni se držíme. To mě dožene skoro až do slz,“ přiznala Muchová.

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Bouzasová byla po zápase pokorná a porážku s papírovou favoritkou přijala.

„Měla jsem šance, které jsem neproměnila. Hlavně, že jsem bojovala až do konce. Mám ještě co se učit a v čem se zlepšovat. Česká republika má tolik úžasných hráček a neustále chrlí mladé talenty,“ žasla čtyřiadvacetiletá Španělka.

Ani Nosková neměla úplně snadnou úlohu, první sadu proti Cristině Bucsaové nakonec vyhrála až v tiebreaku. Ale ani ona nemusela do třísetového vabanku a v nejkratším možném čase poslala českou vlaječku do finále, kde se v neděli přidá k někomu z dvojice Ukrajina, Itálie.

I když kapitánka Carla Suárezová Navarrová před pátečním střetnutím pumpovala do svého výběru sebevědomí, že týmovostí může dohnat hvězdnou individualitu soupeřek, nakonec musela uznat jednoznačnou sílu české družiny a jistou marnost snažení.

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„Jsem vděčná za to, jak holky bojovaly a nevzdaly se. V prvních setech obou utkání jsme byly blízko, ale vlastně pořád hrozně daleko. Takové tenistky, jako mají v týmu Češky, mohou dělat chyby, ale jakmile dojde na ty důležité míče, jsou tam a jsou připravené je vyhrát. Proto dnes byly lepší,“ vysvětlila Suárezová Navarrová.

Česká jednička Nosková zaujala jednou z výměn i pořadatele, protože její forhend po čáře byl pořádně dominantní.

„Bazuka od Noskové,“ napsal oficiální účet Billie Jean King Cupu na síti X.

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