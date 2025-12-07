Soupeřka nemohla uvěřit, experti šíleli. Muchová si podmanila anketu o úder roku

Spektakulární kousek olomoucké rodačky neměl konkurenci. Ve finále čítajícím osm nejlepších úderů sezony získal 32 procent hlasů.
Druhý byl vynikající křížný forhend Kazachstánky Jeleny Rybakinové na nedávném Turnaji mistryň, pomyslný bronz bere Italka Jasmine Paoliniová s prohozem po čáře z podniku v Cincinnati.
Nejvíce však nadchla tenisový svět Muchová, jedna z nejšikovnějších tenistek na okruhu.
V únoru na turnaji v Dubaji zůstala její soupeřka, mladá Dánka Clara Tausonová, jako opařená, když ji přeletěl dokonalý lob z rakety české hráčky. Ne jen tak ledajaký.
Muchová zahrála úder mezi nohama zády k síti, tedy takzvaným tweenerem.
"Karolína Muchová! Klaňte se! Tausonová tomu nemůže uvěřit, viděli jsme nejspíš jeden z nejlepších úderů roku 2025," šílel komentátor ve vysílání WTA.
Bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová dodala, že si česká hráčka zaslouží potlesk vestoje. "Tohle je prostě neuvěřitelné," prohlásila tehdy.
"Muchová činí nemožné rutinou," uvedla logickou nominaci úderu WTA s tím, že v kategorii "Střední východ" získal 58 procent všech hlasů.
Tenisoví příznivci vybírali nejlepší úder z osmi částí sezony: z australské šňůry, ze Středního východu, z amerického Sunshine Double, z antukové části, travnaté mise, severoamerických betonů, asijské tour a závěrečného Turnaje mistryň.
Dámy a pánové, Karolína Muchová. 🔥👏 pic.twitter.com/EVUSah0Zu3— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 21, 2025
Hned třikrát přitom ukázali na české barvy.
Dvakrát byla v seznamu osmi vyvolených Muchová, podruhé za elegantní jednoručný bekhendový prohoz ve stylu Rogera Federera v Tokiu.
V nominaci nechyběla ani paráda Lindy Noskové na trávě v německém Bad Homburgu, kde nevídaným winnerem z hluboké defenzivy šokovala americkou favoritku Jessicu Pegulaovou.