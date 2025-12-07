Tenis

Soupeřka nemohla uvěřit, experti šíleli. Muchová si podmanila anketu o úder roku

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 11 hodinami
Karolína Muchová zahrála úder roku. To, o čem mnoho tenisových fanoušků nepochybovalo, se o víkendu stalo skutečností. Asociace WTA odhalila výsledky hlasování o nejlepší moment sezony a česká tenistka anketu jednoznačně ovládla grandiózním tweener-lobem z únorové Dubaje.
Karolína Muchová na turnaji v Dubaji.
Karolína Muchová na turnaji v Dubaji. | Foto: Reuters

Spektakulární kousek olomoucké rodačky neměl konkurenci. Ve finále čítajícím osm nejlepších úderů sezony získal 32 procent hlasů.

Druhý byl vynikající křížný forhend Kazachstánky Jeleny Rybakinové na nedávném Turnaji mistryň, pomyslný bronz bere Italka Jasmine Paoliniová s prohozem po čáře z podniku v Cincinnati.

Nejvíce však nadchla tenisový svět Muchová, jedna z nejšikovnějších tenistek na okruhu.

V únoru na turnaji v Dubaji zůstala její soupeřka, mladá Dánka Clara Tausonová, jako opařená, když ji přeletěl dokonalý lob z rakety české hráčky. Ne jen tak ledajaký.

Muchová zahrála úder mezi nohama zády k síti, tedy takzvaným tweenerem.

"Karolína Muchová! Klaňte se! Tausonová tomu nemůže uvěřit, viděli jsme nejspíš jeden z nejlepších úderů roku 2025," šílel komentátor ve vysílání WTA.

Bývalá německá tenistka Andrea Petkovicová dodala, že si česká hráčka zaslouží potlesk vestoje. "Tohle je prostě neuvěřitelné," prohlásila tehdy.

"Muchová činí nemožné rutinou," uvedla logickou nominaci úderu WTA s tím, že v kategorii "Střední východ" získal 58 procent všech hlasů.

Tenisoví příznivci vybírali nejlepší úder z osmi částí sezony: z australské šňůry, ze Středního východu, z amerického Sunshine Double, z antukové části, travnaté mise, severoamerických betonů, asijské tour a závěrečného Turnaje mistryň.

Hned třikrát přitom ukázali na české barvy.

Dvakrát byla v seznamu osmi vyvolených Muchová, podruhé za elegantní jednoručný bekhendový prohoz ve stylu Rogera Federera v Tokiu.

V nominaci nechyběla ani paráda Lindy Noskové na trávě v německém Bad Homburgu, kde nevídaným winnerem z hluboké defenzivy šokovala americkou favoritku Jessicu Pegulaovou.

Související

Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

tenis, Tokio Karolína Muchová
 
Mohlo by vás zajímat

Výročí tenisové extáze: Lendlovu partu naháněly holky, nezvladatelní Italové zuřili

Výročí tenisové extáze: Lendlovu partu naháněly holky, nezvladatelní Italové zuřili
18 fotografií

"Nic pro Rusko nevyhrála, dobře, že je pryč." Kafelnikov se pustil do Potapovové

"Nic pro Rusko nevyhrála, dobře, že je pryč." Kafelnikov se pustil do Potapovové

Král alternativního vesmíru. Macháč může mít 20 milionů za víkend, šéf ho zbožňuje

Král alternativního vesmíru. Macháč může mít 20 milionů za víkend, šéf ho zbožňuje

Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou

Ruska Potapovová bude hrát za Rakousko, rázem se stala jedničkou
Tenis sport Obsah Karolína Muchová

Právě se děje

před 4 hodinami
Auto

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid

Rodinný "hranáč" prošel proměnou. Nový Mercedes-Benz GLB je elektromobil, nebo hybrid
Prohlédnout si 20 fotografií
GLB za výrazné zezadu díky světelné liště.
Oproti současnému GLB narostlo o 10 centimetrů.
před 5 hodinami
Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny
Hokej

Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

Reprezentační kapitán řídil v extralize výhru Pardubic 6:3 na ledě Českých Budějovic a zároveň se dostal do čela kanadského bodování soutěže.
před 6 hodinami
Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací
Zahraničí

Pokus o převrat v Beninu selhal. Prezident hlásí plnou kontrolu nad situací

V Beninu se v neděli odehrál pokus o vojenský puč. Nyní je situace pod kontrolou a bezpečnostní síly pokus o převrat ukončily.
před 6 hodinami
Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl
Česká liga

Pardubice vyhrály ve fotbalové lize derby s Hradcem, v tom slezském gól nepadl

Jablonec zdolal Bohemians 1:0.
před 7 hodinami
Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic
Hokej

Ostuda při extralize. Fanoušek napadl osmdesátiletého dědu hráče Pardubic

Prarodič bývalého hráče Motoru musel být převezen do nemocnice.
před 7 hodinami
Zbohatnutí mě málem zabilo, říká marketér, který Pavlovi pomohl na Hrad
Ekonomika

Zbohatnutí mě málem zabilo, říká marketér, který Pavlovi pomohl na Hrad

Michal Nýdrle ještě před čtyřicítkou dosáhl, čeho chtěl - finanční nezávislosti. Pak si začal plnit dlouholetý sen.
Aktualizováno před 7 hodinami
"Nepřehánět to se sexem." Svérázný Juantorena odhalil tajemství dobrého běžce
Ostatní sporty

"Nepřehánět to se sexem." Svérázný Juantorena odhalil tajemství dobrého běžce

Obraz kubánského atleta Alberta Juantoreny nejde vymazat ze vzpomínek sportovních fanoušků ani z historických tabulek.
Další zprávy