Soupeřka mě chtěla vyhodit z rytmu, rýpla si Fruhvirtová. Mladá Češka letí žebříčkem

Zdálo se, že větším soupeřem sedmnáctileté Lindy Fruhvirtové bude rostoucí australské vedro než domácí tenistka Jaimee Fourlisová. Mladá česká tenistka vyhrála v prvním kole Australian Open úvodní set 6:0, pak se soupeřka ztratila v útrobách stadionu a nechala Fruhvirtovou čekat.

Teploměr šplhal ke 36 stupňům Celsia, odpolední slunce v Melbourne Parku bylo nemilosrdné, ale Fruhvirtové to nevadilo, soupeřku válcovala od prvního gemu. Po demolici kanárem se Australanka sebrala a odešla do útrob stadionu.

"Šla se převléci a možná se mě snažila trochu dostat z rytmu, ale v klidu jsem si poseděla ve stínku. Počítala jsem s tím, že nebude zpátky za dvě minuty. Po prvním setu chtěla něco změnit, přišlo mi to normální," citoval slova sedmnáctileté tenistky Tenisový svět.

Ta se ale pauzou nenechala rozhodit, i když průběh druhé sady byl mnohem vyrovnanější a v pátém gemu vedla soupeřka 2:2 a 30:0 při servisu Češky.

"Bylo důležité, že se mi podařilo můj servis udržet. Díky tomu jsem ve druhém setu pořád vedla, i když to bylo už těsnější. Na jedné straně bylo hodně ostré sluníčko a na servis mi vždycky na chvilku zmizel míček," vysvětlila.

Nakonec ale druhou sadu vyhrála 6:4 a postoupila do druhého kola úvodního grandslamu sezony. V živém žebříčku sezony tedy poskočila už na 70. příčku, čímž by si vylepšila maximum. Další výhrou by pak atakovala už první šedesátku.

"První zápas je vždycky zrádný. Jsem ráda, že jsem to dneska zvládla ve dvou setech, protože tady bylo obrovské vedro. Brzy poté, co jsme dneska dohrály, byla hra přerušena. Jsem moc ráda, že jsme to stihly," přiznala.

Původně čekala, že si střihne souboj generací se sedmatřicetiletou Kaikou Kanepiovou z Estonska, ale místo toho ji čeká další střet s domácí tenistkou. A to s Kimberley Birrellovou, 167. tenistkou světa.

"Kanepiová tu loni hrála čtvrtfinále, je to překvapení, že proti ní nebudu hrát. Birrellová bude mít výhodu domácích fanoušků. Věřím, že to bude výborný zápas, dám do toho všechno," dodala Fruhvirtová.