Soupeřka hraje nesmysl, nechápe Valentová. V Praze už ji zase dohnaly slzy

Historie se opakovala. Zase pavouk pražského turnaje WTA svedl proti sobě dvě české tenistky Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Po roce si to ale rozdaly na jiném stadionu a tentokrát se s domácím podnikem rozloučila první jmenovaná. Valentová se ale k postupu do semifinále propracovala s hodně zaťatými zuby kvůli bolesti zad.
To srovnání se přímo nabízí. Loni na pražské Spartě na Bouzkovou nestačila v semifinále. V areálu, kde denně trénuje, tehdy přišla o možnost zahrát si bitvu o titul.
Když pak vylezla před hlouček novinářů, hlas se jí zlomil hned při první odpovědi, musela jít rozdýchat pláč do šatny, než se k rozhovorům vrátila.
O rok později to pro devatenáctiletou tenistku chytilo úplně jiný nádech, ale podobně emotivní.
Třísetovou řežbu ovládla v tie-breaku a s obličejem v dlaních padla na kurt. Znovu se jí draly do očí slzy, protože polovinu třetí sady přemáhala bolest zad, kterou si při jednom dokluzu způsobila.
„Nemohla jsem se potom vůbec předklonit. Fyzioterapeutka mi dala nějaké prášky, které postupem času zabraly, ale nebylo to příjemné. Zvládla jsem to nakonec silou vůle,“ přiznala Valentová.
A také díky divákům. Když ve zkrácené hře bojovala o náskok, který jí nakonec dal postupně celkem tři mečboly, pochodovala kolem tribun a rukama divoce gestikulovala, aby je vybičovala k větším ovacím.
„Strašně jsem to potřebovala, abych zapomněla na tu bolest. Adrenalin byl brutální a atmosféra neskutečná, takže jim patří velký dík,“ chválila české fanoušky Valentová.
Nakonec si jich do ochozů našlo cestu přes čtyři tisíce a centrální dvorec jim otevřel i horní patro tribun.
Jenže po odchodu do šaten adrenalin opadl a mladá tenistka opět pocítila bolest.
„Teď se na to musíme s týmem vrhnout a nějak to pořešit, abych se dala co nejdřív dohromady. Snad to nebude nic vážného a záda se prostě jen kousla,“ doufá Češka.
V bitvě o finále ji čeká nasazená osmička Ukrajinka Darja Snigurová, které v žebříčku patří 54. místo.
„Co jsem dneska ve čtvrtfinále koukala, tak hrála nesmysl. Nastoupím do zápasu, budu si to chtít užít a udělám všechno pro to, abych si tu výhru zase přitáhla na svou stranu,“ dodala Češka.
V druhém semifinále si to rozdá její krajanka Barbora Krejčíková s osmnáctiletou Rakušankou Lilli Taggerovou.
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