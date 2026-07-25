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Sport

Soupeřka hraje nesmysl, nechápe Valentová. V Praze už ji zase dohnaly slzy

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Historie se opakovala. Zase pavouk pražského turnaje WTA svedl proti sobě dvě české tenistky Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Po roce si to ale rozdaly na jiném stadionu a tentokrát se s domácím podnikem rozloučila první jmenovaná. Valentová se ale k postupu do semifinále propracovala s hodně zaťatými zuby kvůli bolesti zad.

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Tereza Valentová Foto: Vít Šimánek / ČTK
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To srovnání se přímo nabízí. Loni na pražské Spartě na Bouzkovou nestačila v semifinále. V areálu, kde denně trénuje, tehdy přišla o možnost zahrát si bitvu o titul.

Když pak vylezla před hlouček novinářů, hlas se jí zlomil hned při první odpovědi, musela jít rozdýchat pláč do šatny, než se k rozhovorům vrátila.

O rok později to pro devatenáctiletou tenistku chytilo úplně jiný nádech, ale podobně emotivní.

Třísetovou řežbu ovládla v tie-breaku a s obličejem v dlaních padla na kurt. Znovu se jí draly do očí slzy, protože polovinu třetí sady přemáhala bolest zad, kterou si při jednom dokluzu způsobila.

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„Nemohla jsem se potom vůbec předklonit. Fyzioterapeutka mi dala nějaké prášky, které postupem času zabraly, ale nebylo to příjemné. Zvládla jsem to nakonec silou vůle,“ přiznala Valentová.

A také díky divákům. Když ve zkrácené hře bojovala o náskok, který jí nakonec dal postupně celkem tři mečboly, pochodovala kolem tribun a rukama divoce gestikulovala, aby je vybičovala k větším ovacím.

„Strašně jsem to potřebovala, abych zapomněla na tu bolest. Adrenalin byl brutální a atmosféra neskutečná, takže jim patří velký dík,“ chválila české fanoušky Valentová.

Nakonec si jich do ochozů našlo cestu přes čtyři tisíce a centrální dvorec jim otevřel i horní patro tribun.

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Jenže po odchodu do šaten adrenalin opadl a mladá tenistka opět pocítila bolest.

„Teď se na to musíme s týmem vrhnout a nějak to pořešit, abych se dala co nejdřív dohromady. Snad to nebude nic vážného a záda se prostě jen kousla,“ doufá Češka.

V bitvě o finále ji čeká nasazená osmička Ukrajinka Darja Snigurová, které v žebříčku patří 54. místo.

„Co jsem dneska ve čtvrtfinále koukala, tak hrála nesmysl. Nastoupím do zápasu, budu si to chtít užít a udělám všechno pro to, abych si tu výhru zase přitáhla na svou stranu,“ dodala Češka.

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V druhém semifinále si to rozdá její krajanka Barbora Krejčíková s osmnáctiletou Rakušankou Lilli Taggerovou.

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