Soupeřce povolila jen dva gemy,, ale spokojená není. To nebyl tenis na centrkurt, tvrdí Plíšková

Karolína Plíšková hladce postoupila do druhého kola Australian Open. Přesto se svoji hrou spokojená nebyla.

Melbourne - Jméno tenistky Karolíny Plíškové patří letos k velmi často skloňovaným ve spojení s titulem na Australian Open. O české hráčce se mluví jako o jedné z favoritek úvodního grandslamu sezony, ale ona sama si to nemyslí. Na druhou stranu ale pátou hráčku světa těší, že o ní lidé v tomto smyslu mluví.

Plíšková se loni na US Open premiérově dostala do grandslamového finále a zařadila se mezi kandidátky na vavřín z turnajů velké čtyřky. "Nemyslím, si, že už jsem tady nebo na grandslamech favoritkou. Jsou tady lepší hráčky než já," řekla Plíšková novinářům po výhře v 1. kole nad Španělkou Sarou Sorribesovou 6:2 a 6:0.

Dvojnásobná vítězka Fed Cupu se často objevovala před Australian Open v tipech odborníků i veřejnosti na výhru v letošním turnaji v Melbourne. "Slyšela jsem, ale snažím se to nepouštět do hlavy. Nestarám se o to, neřeším to, protože se nechci dostávat pod tlak," řekla Plíšková a se smíchem dodala: "Je pozitivní, že si to lidé myslí, že mám šanci. A bylo by horší, kdyby o mne nikdo v tomto smyslu nemluvil."

Rodačka z Loun před loňským úspěchem na US Open neprošla na grandslamech sedmnáctkrát v řadě přes třetí kolo. Díky průlomu v New Yorku se nyní v Melbourne cítí mnohem lépe. "Stokrát. Obava, že musím přejít třetí kolo, je za mnou. Už vím, že jsem se do druhého týdne gradslamu dostala, a cítím se lépe," řekla tenistka.

Přesto byla před duelem na hlavním dvorci Roda Lavera nervózní. V útrobách stadionu si pouštěla muziku a přes snadnou výhru nehrála podle svých představ. "To nebyl tenis patřící na centrkurt," kritizovala se Plíšková. Chybovala z forhendu a do hry dala jen polovinu z prvních servisů. "Musím se celkově zlepšit," dodala.

Vstup do sezony zatím Plíškové vychází. Ovládla turnaj v Brisbane a zvládla první kolo Australian Open, pod vedením nového kouče Davida Kotyzy tak ještě neprohrála. "Prožívám pod ním vítězný start, takže je všechno pozitivní," řekla.

S Kotyzou, bývalým trenérem Petry Kvitové, si Plíšková rozumí. "Věřím, že mi pomůže a zlepší moji hru ve všech směrech. Souhlasím s tím, co mi říká, a máme stejné cíle. Především chci hrát agresivně a ničeho se nebát," řekla Plíšková.

