Soumrak Williamsových, vpád Fruhvirtových. Tenhle rok si zapamatujte, říká novinář

Zřejmě poslední tanec ikonických sester Williamsových a naproti tomu smělé první kroky nadějné české sourozenecké dvojice směrem k elitě. To může být s odstupem jeden ze zásadních příběhů tenisové sezony 2022. Nejen pro české příznivce. Zajímavého kontextu si všímají i ve světě.

Česká tenisová škola chrlí jeden dívčí talent za druhým, ve druhé stovce světového žebříčku už jsou sedmnáctileté Linda Nosková s Lindou Fruhvirtovou, patnáctiletá Brenda Fruhvirtová i šestnáctiletá Sára Bejlek.

Nová vlna se blíží špičce a už nakukuje i do dospělých grandslamů.

V případě sesterského dua Fruhvirtových se na uplynulém US Open poprvé probila z kvalifikace ke své grandslamové premiéře starší Linda a hned si na největší tenisové scéně připsala první výhru.

Mladší Brenda zatím lámala věkové rekordy na okruhu ITF. Od června tam nastoupila do čtyř turnajů a všechny ovládla, přičemž ztratila jediný set v celkem dvaceti zápasech.

V žebříčku WTA se během roku posunula o více než 800 míst. Její vzestup je ještě raketovější než Lindin. "Jsem za ni tak šťastná. Své soupeřky drtí a já jsem si jistá, že tady bude příští rok taky," řekla Linda Fruhvirtová v New Yorku.

"Tvrdě pracuje, zlepšuje se a myslím si, že kategorie turnajů 25k už je pro ni málo. Její úroveň je skvělá, umí čelit opravdu silným soupeřkám a já se těším na to, jak si spolu zahrajeme na těch největších podnicích," poznamenala.

Že mohou Fruhvirtovy (kromě dalších mladých Češek) znamenat zářnou tenisovou budoucnost, si stále jasněji uvědomují i zahraniční komentátoři.

Například Chris Oddo, renomovaný autor píšící mimo jiné pro magazín Tennis Majors.

"Zapamatujte si to jméno, zapamatujte si ten turnaj, zapamatujte si tenhle rok. US Open 2022 znamená začátek vpádu sester Fruhvirtových do grandslamového tenisu," prohlásil ve svém textu.

V New Yorku podle něj letos mohli fanoušci nahlédnout do budoucnosti, ve které bude mezi elitou řádit další sesterská dvojice.

"Letošní US Open může znamenat konec éry sester Williamsových, ale může být také začátkem vzestupu Fruhvirtových na grandslamové scéně. Samozřejmě že už nikdy nemusí existovat další Serena a Venus, Linda a Brenda ale mají našlápnuto pěkně," dodal Oddo.

Linda je aktuálně na 130. místě světa a blíží se k dělící čáře mezi účastí v kvalifikacích grandslamů a přímým postupem do hlavní soutěže. Brendě už patří 192. příčka.