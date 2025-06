Tenisovým světem proletěla nečekaná zpráva. Končím, oznámila Kvitová

Tenistka Petra Kvitová ukončí letos profesionální kariéru. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu, která se letos vrátila na kurty po mateřské přestávce, odehraje poslední turnaj na US Open v New Yorku na přelomu srpna a září. Pětatřicetiletá tenistka to dnes oznámila na sociálních sítích.

"V každé fázi života přichází den, kdy je čas na novou kapitolu. Ten čas pro mě přišel teď. Chtěla bych se s vámi podělit o to, že sezona 2025 je mou poslední na profesionálním okruhu," uvedla Kvitová. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petra Kvitova (@petra.kvitova) Rodačka z Bílovce se vrátila v únoru k soutěžnímu tenisu po loňském porodu syna Petra. Od té doby sehrála sedm zápasů a vyhrála jediný, na antuce v Římě proti Rumunce Irině-Camelii Beguové. Naposledy se odhlásila z turnaje v Nottinghamu kvůli zranění pravé kyčle. Vítězka 31 titulů na okruhu WTA se před US Open představí také na přelomu června a července ve Wimbledonu. Pro účast na travnatém grandslamu v All England Clubu obdržela divokou kartu. "Velmi se těším na své poslední vystoupení ve Wimbledonu, které je místem, odkud mám nejhezčí vzpomínky. A i když zatím nevím, jak bude vypadat má letní sezona na amerických betonech, plánuju ukončit aktivní kariéru na US Open," oznámila rodačka z Bílovce. Kvitová zahájila profesionální kariéru v roce 2006. Vedle triumfů ve Wimbledonu z let 2011 a 2014 se probojovala na druhé místo světového žebříčku. V roce 2011 vyhrála Turnaj mistryň, o pět let později vybojovala bronzovou medaili na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Šestkrát také triumfovala v týmovém Fed Cupu, dnešním Poháru Billie Jean Kingové. "Přestože udělat takové rozhodnutí není snadné, je to pro mě šťastná chvíle. Opouštím náš sport s největším úsměvem, stejným úsměvem, který jste u mě mohli vidět na kurtu i mimo něj během celé kariéry," řekla Kvitová a poděkovala za podporu rodině přátelům i fanouškům. "Tenis mi dal všechno, co mám, a budu navždy tomuto sportu, který miluji, vděčná," doplnila Kvitová. Travnatá sezona na Canal+ Sport 2 Již minulý týden odstartovaly přípravné turnaje před zápasy na wimbledonském pažitu. Stanice Canal+ Sport 2 aktuálně vysílá přímé přenosy z Berlína, kde o co nejlepší výsledek bojují Markéta Vondroušová či Kateřina Siniaková.