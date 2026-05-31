Šok v Paříži. Šwiateková si o titul nezahraje, Siniaková je už ve čtvrtfinále

Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla na Roland Garros v den svých 25. narozenin nečekaně už v osmifinále. Polskou tenistku, jež na pařížské antuce plnila roli třetí nasazené hráčky, dnes porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková.
Šwiateková přitom v předchozích zápasech včetně duelu 2. kola se Sárou Bejlek neztratila set, stejně jako ve třech dosavadních utkáních proti Kosťukové. Čtvrté kolo v Paříži nepřešla varšavská rodačka podruhé v kariéře, dosud jedinkrát se jí to stalo při premiérové účasti v roce 2019.
Patnáctá nasazená Kosťuková potvrdila výbornou aktuální formu. Třiadvacetiletá vítězka antukových turnajů v Rouenu a Madridu vyhrála už 16. zápas po sobě a na grandslamu si zahraje druhé čtvrtfinále kariéry po premiérovém v roce 2024 na Australian Open.
„Jsem z toho v šoku. Porazit takovou hráčku, která tady čtyřikrát vyhrála...nemůžu tomu uvěřit," radovala se Kosťuková poté, co po hodině a 39 minutách proměnila první mečbol. Ve čtvrtfinále narazí kyjevská rodačka na krajanku Elinu Svitolinovou, která ve 4. kole vyřadila Švýcarku Belindu Bencicovou.
Vyřazení Šwiatekové je dalším překvapením závěru prvního týdne Roland Garros, během nějž se s Paříží rozloučili světová jednička Jannik Sinner, vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič či obhájkyně loňského titulu Coco Gauffová.
Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále čtyřhry na Roland Garros. S Američankou Taylor Townsendovou dnes porazily na antukových dvorcích v Paříži ukrajinsko-japonskou dvojici Nadija Kičenoková, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:2.
Turnajové jedničky Siniaková s Townsendovou, které letos triumfovaly na turnajích v Indian Wells, Miami a Madridu, vyhrály na Roland Garros druhý duel bez ztráty setu. Zaznamenaly 20. vítězství z posledních 21 zápasů, do kterých nastoupily.
Kičenokovou a Ninomijaovou porazily za hodinu a 17 minut. Ve čtvrtfinále se utkají s belgicko-slovinským párem Magali Kempenová, Andreja Klepačová.
Česko-americká dvojice získala proti Kičenokové a Ninomijaové první set díky vydařené koncovce a brejku v 10. hře. Ve druhé sadě se Siniaková a Townsendová brzy ujaly vedení 4:1 a proměnily poté na přijmu první mečbol.
Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 61,7 milionu eur):
Muži:
Dvouhra - 4. kolo: Menšík (26-ČR) - Rubljov (11-Rus.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3, Jódar (27-Šp.) - Carreňo (Šp.) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2, Zverev (2-Něm.) - De Jong (Niz.) 7:6 (7:3), 6:4, 6:1, Fonseca (28-Braz.) - Ruud (15-Nor.) 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2.
Čtyřhra - 3. kolo: Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) - Pavlásek, Rikl (ČR) 6:2, 6:7 (1:7), 6:3.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Kosťuková (15-Ukr.) - Šwiateková (3-Pol.) 7:5, 6:1, Cirsteaová (18-Rum.) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 7:6 (7:4), Svitolinová (7-Ukr.) - Bencicová (11-Švýc.) 4:6, 6:4, 6:0, M. Andrejevová (8-Rus.) - Teichmannová (Švýc.) 6:3, 6:2.
Čtyřhra - 3. kolo: Townsendová, Siniaková (1-USA/ČR) - N. Kičenoková, Ninomijaová (Ukr./Jap.) 6:4, 6:2.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo: J. Kovačková (4-ČR) - Baranesová (Fr.) 6:4, 6:2, Žoldáková (ČR) - Tupicynová (Rus.) 6:1, 6:2, Sanonová (Fr.) - Heřmanová (ČR) 4:6, 6:0, 6:2.
