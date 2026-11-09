Šok pro Siniakovou. Prominentní pár v Americe ztratil vedení s Italkami

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou na úvod tenisového Turnaje mistryň prohrály. Olympijským šampionkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové v Indian Wells podlehly 6:4, 1:6 a 8:10. Ve skupině 2 mají před sebou ještě další dva zápasy.
Siniaková s Townsendovou spolu hrály poprvé od zářijového triumfu na grandslamovém US Open. Krátce po něm americká parťačka světové deblové jedničky z Česka musela podstoupit operaci slepého střeva a do zápasů se vrátila až v Indian Wells.
První zápas na Turnaji mistryň začaly Siniaková s Townsendovou lépe, když ve třetím gamu sebraly Italkám servis a úvodní sadu dotáhly do vítězného konce. Pak ale na jejich straně přibývaly chyby, na začátku druhého setu obě přišly o podání a manko 0:5 už nedotáhly. Erraniové s Paoliniovou patřil i rozhodující super tie-break.
Siniaková s Townsendovou ve skupině ještě nastoupí proti Španělce Cristině Bucsové s Američankou Nicole Melicharovou-Martinezovou a proti australsko-nizozemské dvojici Ellen Perezová, Demi Schuursová.
Ve dvouhře si první výhru do tabulky skupiny 1, v níž hraje wimbledonská šampionka Linda Nosková, připsala Američanka Coco Gauffová. Nasazená čtyřka porazila krajanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:7 a 6:2.
Dnes večer ve 21:00 SEČ vstoupí do Turnaje mistryň česká tenistka Karolína Muchová, která se na úvod utká s bývalou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - skupina 1:
Gauffová (4-USA) - Pegulaová (5-USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
Čtyřhra - skupina 2:
Erraniová, Paoliniová (8-It.) - Siniaková, Townsendová (2-ČR/USA) 4:6, 6:1, 10:8, Bucsaová, Melicharová-Martinezová (4-Šp./USA) - Perezová, Schuursová (6-Austr./Niz.) 6:0, 6:4.
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