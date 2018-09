Snaží se nás tu znevýhodnit, tvrdí Krejčíková. Do bitvy o finále půjde s modřinami

před 1 hodinou

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková na US Open. | Foto: ČTK

Nejvýše nasazený pár potvrzuje na US Open svou letošní grandslamovou nadvládu.

Praha/New York - Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková opět nahánějí soupeřkám strach.

Bilance českých šampionek na posledních grandslamových turnajích vzbuzuje velký respekt, sérii vítězství už Češky natáhly na neuvěřitelných šestnáct zápasů. Po triumfech na French Open a Wimbledonu teď sahají po titulu i v New Yorku.

V semifinále US Open je čeká nebezpečná dvojice, Američanka Coco Vandewegheová a Australanka Ashleigh Bartyová. České tenistky do boje o finále půjdou se sebevědomím nabitým vydřenou čtvrtfinálovou výhrou, s modřinami a také s pocitem křivdy.

Češkám se nelíbí, jakým způsobem je pořadatelé amerického grandslamu nasazují na zápasy. "Mrzí mě, jak tady mají nesmyslný program. Vážně to nedává smysl," řekla českým novinářům v areálu Flushing Meadows Krejčíková. Největší favoritky turnaje mají minimální čas odpočívat. Od konce čtvrtfinále do startu semifinále neuplyne ani čtyřiadvacet hodin.

"Měly jsme dva dny volna, teď jsme hrály poslední, skončily o půl osmé a hned další den hrajeme semifinále. To je nejhorší pozice ze všech párů. Myslím si, že se nás tady snaží znevýhodnit," nebrala si dvaadvacetiletá tenistka servítky.

"Nelíbí se nám to, ale nic s tím neuděláme," dodala Siniaková. Pocit křivdy Češky dovedl až za supervizorkou turnaje, ta ovšem na jejich stížnosti nereagovala a odmítla jakýkoli úmysl.

Nejvýše nasazený pár tak tuhle problematiku nechává za sebou a soustřeďuje se na semifinále. Do něho půjde Barbora Krejčíková s bolavou rukou pokrytou modřinami. Může za to incident ze čtvrtfinálového utkání. Krejčíková vybojovala mečbol za cenu krkolomného pádu do umpiru.

Po kraťasu od soupeřek se rozběhla za míčkem, dostala se až k lavičkám a po úderu šlápla na batoh soupeřek. "Byl strašně blízko. Já se pak pod tu židli rozhodčího zapasovala," usmívala se Krejčíková.

První její otázka po skončení výměny směřovala na to, zda byl její míč dobrý. A on byl. Češky vybojovaly mečbol, který pak proměnily. Šlo o kouzelný moment, obzvlášť s přihlédnutím k faktu, že české favoritky v tie-breaku druhé sady duelu s Mertensovou a Schuursovou samy mečbol odvrátily.

"Jsem dost pobitá. Mám naraženou celou levou ruku, jsou tam modřiny. Ale tohle vítězství z nás udělalo ještě silnější tým," potvrdila Krejčíková.