"Snad si zpřetrháš achilovky." Martincová navzdory výhrám dostává nechutné zprávy

Po 12 letech se na pražský veletrh Svět knihy vrátí polský spisovatel Andrzej Sapkowski, autor fantasy Zaklínač, podle níž vznikly videohry a nejnověji seriál Netflixu. Jeho výkonný producent a tvůrce animovaných filmů Tomasz Bagiński přijede do Prahy se Sapkowskim. Naopak pořadateli dříve oznámená držitelka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarczuková nedorazí. Z Polska, které je letos hlavním hostem veletrhu, dále přicestují novinář Mariusz Szczygieł, sedmaosmdesátiletý prozaik Wiesław Myśliwski nebo třiapadesátiletý Marek Cichocki. A do polské části programu bude zahrnuto i vystoupení britského reportéra Jacka Fairweathera, který získal prestižní cenu Costa Award za zpracování příběhu Witolda Pileckého, dobrovolného vězně z tábora Auschwitz. Veletrh na pražském Výstavišti potrvá od 14. do 17. května.