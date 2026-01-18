Smutná zpráva z Austrálie. Česká šampionka účast na grandslamu vzdala

Tenistka Markéta Vondroušová odstoupila z Australian Open. Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova, která měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se odhlásila zhruba hodinu před vstupem do turnaje kvůli zranění levého ramena. Informovala o tom na svém instagramu.
"Je mi velmi líto, že jsem se musela odhlásit z Australian Open kvůli přetrvávajícím problémům s ramenem. I když to nebylo jednoduché rozhodnutí, tak po všem, s čím jsem se potýkala, je potřeba upřednostnit své zdraví. Děkuji všem za pochopení a podporu," napsala Vondroušová.
Wimbledonská šampionka z roku 2023 řešila potíže s ramenem od začátku tohoto týdne, kdy odstoupila před utkáním 2. kola turnaje v Adelaide. Předtím porazila Rusku Ljudmilu Samsonovovou 6:1, 4:6. 6:2.
Do Australian Open měla Vondroušová vstoupit dnes, měla se utkat s Američankou Hailey Baptisteovou. V turnajovém pavouku ji nahradila jiná Američanka Taylor Townsendová.
Vondroušová vzdala účast na Australian Open podruhé za sebou. Vloni odstoupila rovněž na poslední chvíli kvůli zranění levého stehna. Jejím maximem v Melbourne zůstává osmifinále z roku 2021.
