Smáli se, litovali ho. Menšík pak rozzuřil sázkaře a svého kata dohnal k vzácné reakci

Měl to být nudný turnaj bez náboje. Jannik Sinner si měl při neúčasti Carlose Alcaraze a své bláznivé dominanci posledních týdnů dojít v „suchém triku“ pro další grandslamový titul. Místo toho nabízí antukové Roland Garros úchvatnou podívanou napěchovanou šoky a velkými příběhy. Jeden z nich píše v Paříži český mladík Jakub Menšík.
Ruku na srdce. Existuje vůbec někdo, kdo před pátečním duelem třetího kola French Open sázel na českého tenistu?
Menšík se po svém předchozím klání, kterým byla 4 hodiny a 41 minut trvající bitva v úmorném vedru s argentinským „antukářem“ Marianem Navonem, ocitl v takřka neřešitelné situaci.
Na konci zápasu zkolaboval a přímo na kurtu musel být ošetřován, jeho vyčerpání bylo enormní a vyhlídky bezútěšné. Už za dva dny měl nastoupit proti své „nemesis“ - Australanovi Alexi de Minaurovi.
Nejenže měl s „Démonem“ dosavadní bilanci 0:5 na zápasy, jednoznačně proti němu hovořilo i rozložení sil. De Minaur sehrál lehoučké první kolo, ve druhém mu soupeř vzdal už před zápasem. Naproti tomu Menšík odehrál na letošním Roland Garros téměř sedm hodin tenisu: skoro třikrát víc, než jeho soupeř.
Kurz na Čechův úspěch se logicky vyšplhal do závratné výše a první set vzbudil pochyby, zda měl Menšík vůbec do zápasu nastupovat. V prvním dějství uhrál pouhých pět míčů a schytal nepopulární debakl 0:6.
„Český tenista stále nepůsobí fyzicky o moc lépe než v závěru utkání s Navonem. Je těžké se na to dívat,“ psal na síti X portugalský tenisový novinář José Morgado. Kromě lítosti schytával dvacetiletý Čech i posměch.
Byl to ale nakonec Menšík, kdo se po zápase smál.
„Udělal jsem toho pro regeneraci hrozně moc, v prvním setu to ale spíš vypadalo tak, že mám pořád křeče,“ vtipkoval na tiskové konferenci.
Čech po „kanáru“ odešel do šatny a mnozí očekávali, že může přijít skreč. Když se vrátil, čapnul raketu a šel znovu na věc, obrat nikdo nečekal. Jenže jako zázrakem přišla proměna v nepřemožitelného.
Menšík produkoval trpělivý tenis, z něhož neúnavně tasil drtivé útoky z forhendu i téměř neomylné náběhy k síti. Dopředu šel ve zbylém průběhu 41krát a úspěšný byl z 80 procent. Nasázel 33 vítězných míčů a De Minaur byl ztracený.
Výsledek 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 byl vzhledem ke všem předchozím okolnostem naprostou senzací.
„Bláznivý comeback,“ nadepsala highlighty ze zápasu Tennis TV. „Takovýhle forhend jsem od Menšíka ještě nikdy neviděl,“ žasl Morgado. „Ryzí tenisová zábava od Menšíka,“ uvedl jednu z nejlepších výměn oficiální účet turnaje.
Sociální sítě zaplavila i úsměvná zuřivost neúspěšných sázkařů, jak to v podobných případech bývá. Menšíkovo zmrtvýchvstání jim sebralo jisté peníze.
„Upřímně ani nevím, co se v prvním setu dělo. Byl jsem hodně uzavřený sám do sebe, ponořený do vlastních myšlenek. Po prvním setu a po přestávce na toaletě jsem to ale ze sebe dostal a najednou už jsem nebyl jen ve své hlavě, ale vnímal jsem všechno kolem sebe,“ vysvětloval rodák z Prostějova.
„Potřeboval jsem asi čas, abych nastartoval motor. Pak jsem ale chytil rytmus a jsem rád, že jsem mu nedal žádnou šanci vrátit se zpátky do zápasu,“ dodal.
Netypicky se vztekal i De Minaur, pro kterého byl náhlý zvrat nesmírně frustrující. Jinak ledově klidný Australan v závěru zápasu rozmlátil raketu, což je u něj prakticky nevídaná věc.
Menšíkův příběh je nyní v Paříži jedním z těch nejsilnějších. V minulosti bylo jeho tamním maximem 2. kolo. Nyní je prvním Čechem v osmifinále od roku 2016. V neděli se o postup mezi osm nejlepších utká s ruským ranařem Andrejem Rubljovem.
