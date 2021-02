Slzy zaschly, Serena se vzdát nehodlá. Neskončí, dokud nedosáhne svého, říká trenér

Milionům smutnících fanoušků Sereny Williamsové zatrnulo. Jejich modla se po vyřazení v semifinále Australian Open poněkud tajemně vyjádřila k případnému konci kariéry, aby se vzápětí rozplakala a odešla z tiskové konference.

Vysvětlení z úst třiadvacetinásobné grandslamové šampionky sice stále nepřišlo, její příznivce však mohla alespoň částečně uklidnit slova Patricka Mouratogloua. Uvažuje Serena o konci fenomenální sportovní dráhy?

Dlouholetý kouč americké tenistky takovou možnost rezolutně odmítl, navzdory tomu, že se již devětatřicetiletá hráčka při odchodu z arény Roda Lavera dlouho a emotivně loučila s publikem.

"Serena nekončí," prohlásil pro časopis People. "Nemyslím si, že skončí, aniž by vyhrála alespoň jeden další grandslam. Ostatně právě proto se k tenisu vrátila," dodal zakladatel tenisové akademie ve francouzském Nice.

Zapeklitý příběh vyrovnání historického rekordu Margaret Courtové v počtu získaných grandslamových trofejí už se ale odvíjí dlouhé čtyři roky. Na dostřel Australance se Williamsová dostala v lednu 2017, kdy v Melbourne získala třiadvacátou trofej. V tu dobu už byla v osmém týdnu těhotenství.

Po porodu prvorozené dcery se k tenisu vrátila v roce 2018 a vzhledem k formě, do níž se rychle dostala, mělo být dorovnání bilance Courtové, která řádila v celých šedesátých a v úvodu sedmdesátých let, pouze otázkou času.

Jenže Williamsová si vytvořila mentální blok a hned čtyřikrát skončila těsně po vrcholem. Finále prohrála dvakrát na Wimbledonu a dvakrát na US Open, aniž by v těchto duelech získala set.

Přesto pokračovala dál a na letošním Australian Open překvapila působivými výkony, výrazně vylepšila svůj pohyb i fyzickou kondici. Stejně to však nestačilo. V semifinále narazila na dominantní Naomi Ósakaovou, které postup usnadnila nervózním výkonem plným nevynucených chyb.

"Je to něco, co je pro lidi těžké pochopit. Proto je to pro Serenu tak citlivé, proto je to pro ni tak emocionální. Já to absolutně chápu," vyjádřil se Mouratoglou k touze Williamsové vyhrát kýžený 24. grandslam.

Sama tenistka ji často popírá, podle hlasů přicházejících každou chvíli z její blízkosti je však jasné, že v tvrdé dřině nadále nepokračuje jen a pouze z čisté lásky k tenistu. Ještě jednou naposledy dobít absolutní vrchol, to by byla bezesporu dokonalá tečka za kariérou, která už teď nesnese srovnání.

"Musím věřit tomu, že se jí to povede a ona tomu musí věřit taky. Kdyby nevěřila, skončila by," prohlásil Mouratoglou, který Williamsovou trénuje od roku 2012.

"Po tom, co všechno dokázala, v jejím věku a s dítětem, byl už jen její návrat neuvěřitelným výkonem. Mentálním i fyzickým. Strávila mnoho hodin snahou dostat se zpět do nejlepší formy. S tím by ani nezačala, pokud by nevěřila, že může vyhrávat grandslamy," přiblížil Serenino uvažování muž, který pomohl nastartovat druhou, ještě o něco úspěšnější část její tenisové kariéry.

Williamsovou popsal jako výjimečnou především v tom, jak vysoké nároky sama na sebe klade a co všechno je ochotná podstoupit, abych na ně dosáhla.

"Právě teď odchod neplánuje. Je oddaná tenisu po celý svůj život, od chvíle, kdy byla malé dítě. Takže až bude končit, bude to loučení téměř se čtyřiceti lety jejího života," dodal muž, jehož Williamsová v předmluvě k jeho vlastní knize The Coach nazvala "mistrem a fenomenálním koučem".

Čtyřicáté narozeniny oslaví rodačka ze Saginaw v Michiganu letos 26. září.

Emotivní loučení Sereny Williamsové s letošním Australian Open: