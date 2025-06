Slzami Sabalenková dojala, pak přišly kyselé řeči. Gauffová oponovala smíchem

Drama letošní ženské dvouhry na Roland Garros je minulostí. Z titulu se raduje dívka, kterou odborníci vzhledem k nevyrovnaným výkonům spíše podceňovali. Coco Gauffová ve finále překvapivě přehrála světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a svět tenisu řeší vyjádření a emoce obou protagonistek.

Aryna Sabalenková v semifinále odklidila z cesty ultimátní hrozbu, čtyřnásobnou vítězku pařížského grandslamu Igu Šwiatekovou.

Působila jako ničivá síla, kterou už nepůjde zastavit.

Jenže po sobotním finále dorazila k mikrofonu a z očí se jí spustily slzy.

"Tohle strašně moc bolí. Předváděla jsem tady tak dobrý tenis, ale dneska jsem v těchto složitých podmínkách hrála hrozně. Omlouvám se vám za tohle příšerné finále," vzlykala Běloruska.

Šanci na celkově čtvrtý grandslamový titul a první z French Open si odstřelila zejména 70 nevynucenými chybami. Padla po boji 7:6, 2:6, 4:6.

Emocemi bezprostředně po finále si zprvu získala sympatie tenisového světa. Její reakce byla spontánní, intenzivní a autentická.

Už během závěrečné řeči si ale nešlo nevšimnout náznaků, kterými Sabalenková zároveň, ať už záměrně či nikoli, snižovala výkon soupeřky.

Na tiskové konferenci pak světová jednička odložila veškeré formality a dala jasně najevo, co si o finále myslí.

"Dnes jsem se necítila dobře. Nic mi nešlo. Ona trefovala míč rámem a záhadným způsobem jí to tam padalo. Připadalo mi to jako nějaký vtip. Jako by tam nahoře někdo stál a pokoušel mě, jestli to zvládnu. Musela bych být sprostá, abych popsala, co se dneska dělo na kurtu," vyprávěla.

K tomu přidala i odvážnou spekulaci. Kdyby prý do finále postoupila místo ní Šwiateková, Gauffovou by ve finále bez problémů porazila.

Americká tenistka přitom odehrála solidní duel, její statistiky byly výmluvné: 30 vítězných míčů a navlas stejný počet nevynucených chyb. Její rychlost, obrana i schopnost zkrotit dělové rány soupeřky se dostaly Sabalenkové velmi brzy do hlavy a způsobily v její hře naprostý zmatek.

I tak se vyhrávají velké zápasy.

Stále teprve jednadvacetiletá rodačka z Atlanty navázala na titul z US Open 2023 a vyhrála svůj druhý grandslam.

Když ji novináři konfrontovali s hodnocením Sabalenkové, s grácií dala jasně najevo, že je jiného názoru.

"Nesouhlasím s tím. Vždyť tady sedím s trofejí," smála se Gauffová.

"Nechci Igu nějak shazovat, ale hrála jsem s ní a vyhrála jsem ve dvou setech," zmínila nedávné semifinále v Madridu, kde Polku zničila 6:1, 6:1. Proti Šwiatekové dříve bývala bezmocná, prohrávala s ní 1:11 na zápasy, to už ale neplatí. Nyní nad ní vyhrála třikrát za sebou.

"Nemyslím si, že je fér tohle říct," vrátila se k Sabalenkové. "Na kurtu se může stát cokoli. A upřímně, ve finále jsem nemohla mít těžší soupeřku. Aryna tady hrála tak úžasně, byla favoritkou. Těžké by to bylo i proti Ize, neumím říct, jestli by jedna z nich byla snadnější sokyní," vysvětlovala Gauffová.

Oba své grandslamové tituly získala po finálové bitvě s Běloruskou. V obou duelech přitom dokázala otočit z 0:1 na sety.