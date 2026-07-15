Slovní projevy Češek ohromily slavného textaře. Byl u momentu, který stvořil Muchovou

V nejnovějším dílu zábavné sportovní talk show KANÁR+, kterou vysílá stanice CANAL+ Sport, přivítaly bývalé české tenistky Lucie Šafárová s Andreou Sestini Hlaváčkovou básníka, textaře, bývalého bookmakera a vášnivého tenisového fanouška Michala Horáčka.
Zaměřili se na epochální české finále Wimbledonu, na jednu hostovu troufalou věštbu nebo na okrajová dramata, která miluje.
Úspěšného spisovatele nadchl nejenom finálový zápas v All England Clubu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, ale také projevy obou hráček během závěrečného ceremoniálu.
„Ty řeči, to je dost těžká disciplína,“ prohlásil a zastavil se zejména u humorného okamžiku, který ve vypjaté chvíli plné bolesti dokázala vyprodukovat poražená finalistka Muchová.
„To bylo tak pravdivé, milé, osvěžující oproti obvyklým řečem,“ žasl Horáček. Šafářová s Hlaváčkovou následně přiznaly, že při závěrečných projevech neudržely slzy.
Horáček má s Muchovou spojený jeden z největších zážitků, které v roli tenisového fanouška zažil.
V roce 2018 byl v New Yorku u prvního slavného okamžiku tehdy neznámé české hráčky.
„Bylo nás tam asi sedm, z toho dva tři lidi postupem času usínali. Podle mě to ale byl zásadní zápas jejího života. Změnilo to celé její psychické nastavení a já u toho byl,“ vzpomínal v novém dílu talk show KANÁR+, který má premiéru ve středu ve 20:30 na stanici CANAL+ Sport.
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