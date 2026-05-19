Slovinci zatopili i Slovákům, ti vyhráli až po nájezdech

Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu ve skupině B Slovinsko 5:4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S osmi body jsou druzí za stoprocentní Kanadou, český tým je o další bod třetí. Slovinci vyrovnali z 2:4, v čase 59:29 poslal zápas do prodloužení Rok Tičar, jenž si dnes připsal tři body za dva góly a nahrávku.
Favorizovaní Slováci ovládli první třetinu na střely na branku drtivě 21:7. Navíc je už po 80 sekundách poslal do vedení Liška. Jenže pak nevyužili minutovou přesilovku pět na tři, sami naopak nabídli stejnou výhodu soupeři a Ograjenšek po pěkné souhře vyrovnal. V 19. minutě však vrátil Slovákům vedení Chromiak.
Po 77 sekundách ze druhé části bylo znovu vyrovnáno, když Tičar využil zakrytého výhledu gólmana Gajana. Za stavu 2:2 český strážce slovinské branky Horák fantasticky zareagoval při šanci Chromiaka, protože vykopl kotouč na tyčku, jen o chvilku později ale máchl lapačkou do prázdna při Mešárově pokusu a Slováci znovu vedli.
V polovině základní doby navíc útočník extraligového Liberce Faško-Rudáš zvýšil už na 4:2. Jenže Slovinci se nevzdali a stejně jako při vítězném duelu s Čechy ukázali velkou bojovnost. Drozg je ve 38. minutě vrátil do hry využitou přesilovkou. Ve třetí třetině Gajana nejprve zachránila branková konstrukce, ale v závěru se při hře bez gólmana prosadil Tičar a vyrovnal.
V prodloužení měli velké šance střelec vítězného gólu proti Česku Mahkovec, pak také Kuralt, na druhé straně Crnovič placírkou vystrašil Horáka, ale přes několik šanci dospěl duel až do nájezdů. V nich ještě Tičar odpověděl na úspěšný Okuliarův pokus ze druhé série, ale ve čtvrté se prosadil suverénně Kristián Pospíšil, Sabolič neuspěl a Mešár potvrdil druhý bod pro Slováky.
Maďaři nedali Britům šanci
Hokejisté Maďarska porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Curychu Velkou Británii 5:0 a připsali si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů se sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.
Skóre otevřel ve 3. minutě útočník Nagy, jehož Maďaři v pondělí doplnili na soupisku a dnes nastoupil na turnaji poprvé. Britové v polovině první třetiny převzali aktivitu, brankáře Bálizse však nepřekovali. Nejblíže vyrovnání byl v 17. minutě Kirk, trefil ale jen spojnici tyček. Maďaři byli efektivnější. O dvě minuty později se vydařenou individuální akcí prezentoval sedmnáctiletý Szongoth a překonal Bownse podruhé.
K důležitému vítězství poté přiblížil Maďary Terbócs, jenž využil Kirkovo zaváhání při britské přesilovce. Místo Bownse se následně do branky postavil Robson. Krátce před polovinou utkání mohl zlomit odpor soupeře Erdély, svůj brejk ale zakončil do tyčky a Hazeldine stihl puk odehrát z brankové čáry. Nejlepší britský hráč Kirk byl ve 31. minutě blízko snížení, opět však trefil jen brankovou konstrukci.
Maďaři definitivně rozhodli v rozmezí 41 sekund třetí třetiny, kdy se nejprve podruhé prosadil Terbócs a krátce poté jeho bilanci vyrovnal Nagy.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina A (Curych):
Maďarsko - Velká Británie 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Nagy (Sárpátki), 19. Szongoth (M. Horváth, B. Horváth), 24. Terbócs, 54. Terbócs (B. Horváth, Ortenszky), 55. Nagy (Vincze, Sárpátki). Rozhodčí: Bloyer (USA), Borga (Švýc.) - Durmis (SR), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 3:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7996.
Maďarsko: Bálizs - M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Kiss - Terbócs, Sebök, B. Horváth - Galló, Szongoth, Erdély - Sofron, Hári, Papp - Sárpátki, Nagy, Vincze. Trenér: Majoross.
Velká Británie: Bowns (24. Robson) - Richardson, Halbert, Tetlow, J. Hazeldine, T. Brown, Steele, Clements, Jenion - Kirk, C. Neilson, Dowd - Waller, Perlini, L. Neilson - Lachowicz, Betteridge, Curran - Shudra, Davies, Harewood. Trenér: Russell.
Skupina B (Fribourg):
Slovinsko - Slovensko 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 2:2, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 16. Ograjenšek (Tičar, Čosič), 22. Tičar (Crnovič, Magovac), 38. Drozg (Gregorc, Sabolič), 60. Tičar (Drozg, Gregorc) - 2. Liška (Rosandič, Gajdoš), 19. Chromiak (Čederle, Gajdoš), 26. Mešár (Štrbák, Kňažko), 31. Faško-Rudáš (Liška, Mešár), rozhodující sam. nájezd K. Pospíšil. Rozhodčí: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švýc.) - Davidonis (Lot.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 3146.
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Perčič - Mahkovec, Török, Sabolič - Sitar, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Maver, Drozg - Sodja, Beričič, Jezovšek - Langus. Trenér: Terglav.
Slovensko: Gajan - Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, A. Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš. Trenér: Országh.
