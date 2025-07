Jedna věta a Slováci v rozkladu, zázračná Mia je nespasí. Pokrytci, pálí kouč Češky

Slovenský tenis marně hledá cestu z dlouhodobé krize a atmosféra u východních sousedů houstne. Pořádný vítr způsobila jediná věta ředitele turnaje Bratislava Open, po které se zvedla ve slovenských médiích drtivá vlna kritiky směrem k vedení tenisového svazu.

Při pohledu do světových žebříčků se slovenským tenisovým fanouškům naskytne nepříjemný pohled.

Slováci mají aktuálně jediného zástupce v první stovce.

Za Rebeccou Šramkovou, momentálně 34. hráčkou světa, přitom zeje obrovská propast. Další ze Slovenek je Viktoria Hrunčáková až na 221. místě.

V první třístovce tak mají Slováci jen dvě hráčky, Češek je tam pro srovnání čtrnáct.

Mezi muži je to ještě horší. Prvním Slovákem je Lukáš Klein na 147. příčce. Ve třístovce ho nedoplňuje žádný jiný krajan. Češi? Šest tenistů.

Dílčí úspěchy se čas od času objeví, mladé Slovenky dvakrát po sobě ovládly wimbledonskou juniorku, letos na Renatu Jamrichovou navázal šestnáctiletý supertalent: Mia Pohanková.

Vedení svazu se tak zase mohlo bít v prsa a odkazovat na budoucí spasitelky. Kritika ale neustává, těžko totiž polemizovat s tím, že se slovenský tenis ocitl na samotném dně.

Na konci června po dalších nezdarech na domácím turnaji Bratislava Open jeho ředitel Branislav Stankovič prohlásil: "I s prezidentem svazu Miloslavem Mečířem jsme se shodli v názoru, že situace ve slovenském tenise není vůbec růžová."

Jediná věta spustila mediální bouři.

Fanoušky i osobnosti slovenského tenisu nadzdvihlo, že se šéf svazu takto vyjadřuje k neutěšené situaci, když za ni nese odpovědnost. Podle mnohých totiž z hlediska systémového fungování nedochází dlouhá léta k žádné změně.

"Vyjádření Miloslava Mečíře mě praštilo do očí, protože úpadek slovenského tenisu není vůbec nové téma. Jsem zvědavý, jestli budeme podobné otázky v rozhovorech řešit i za čtyři roky, protože na ně odpovídám stejně už léta a musím konstatovat, že se absolutně nic nemění," prohlásil pro tenisovysvet.sk renomovaný trenér se zkušenostmi ze světového tenisu Ján Solčáni.

V podobném stylu reagoval i další v zahraničí úspěšný kouč Vladimír Pláteník.

"Od těchto lidí je to smutné a pokrytecké konstatování. Když Miloš Mečíř při volbách na prezidenta zjistil, že se misky vah začaly naklánět na opačnou stranu, začal opěvovat slovenský tenis. Tvrdil, že je jako dobře rozjetý vlak a že by si nedovolil dát ani smítko na koleje, aby nevykolejil. Je absurdní až směšné, že ten samý člověk teď běduje, v jakém stavu tenis na Slovensku je," prohlásil Pláteník, současný kouč české tenistky Lindy Fruhvirtové, rovněž pro tenisovysvet.sk.

Bývalý trenér Dominiky Cibulkové nebo Rusky Nadi Petrovové je přesvědčen, že jsou to právě osoby dlouhodobě usazené ve vedení svazu, kdo nejvíce brzdí slovenský tenis. "Tihle lidé dlouhodobě vědí o tom, že to nefunguje. Východisko tedy vidím především v příchodu nových," podotkl.

Ještě pichlavějším trnem než Mečíř je v očích kritiků generální sekretář svazu Igor Moška, který se drží ve funkci už od vzniku samostatného státu.

"Hlavní příčinou současného stavu je fakt, že už 32 let je v čele stále stejný člověk, což je světová rarita, kterou nenajdete nikde na světě v žádném sportovním odvětví," poznamenal Pláteník.

Moška je podle něj mužem, který nikdy nehrál tenis a ani mu nerozumí.

"Sleduje jen vlastní zájmy a cíle. Je to člověk, který absolutně selhal z důvodu, že koncept, který vymyslel a který u nás funguje už 32 let, je postavený na neakceptovatelném principu. Moška si vybere jednoho hráče, do kterého vloží všechny naděje a kterého zahrne všemožnou podporou a investicemi," přiblížil Pláteník.

Ze zvláštního systému podle něj roky profitovali třeba Lukáš Lacko nebo Magdaléna Rybáriková.

"I proto odešlo hodně nespokojených tenistů. Vždy se hrálo jen na jednoho hráče, místo toho, aby se pracovalo se širším jádrem nebo s mládeží. Celé nastavení je od začátku úplně choré," dodal.

Pláteník byl na přelomu let 2022 a 2023 členem takzvané Trenérské rady, která má na Slovensku řadu výkonných pravomocí. Podle svých slov byl rychle vyhozen za to, že v televizi prezentoval vlastní názor na fungování svazu.

Kouč, který krátce pomáhal hvězdám Darje Kasatkinové nebo naposledy Emmě Raducanuové, by prý věděl přesně, jak slovenskému tenisu pomoci. Spolupráci s aktuální garniturou si ale představit nedovede.

"Pracovat s nimi je velmi náročné. Dvaatřicet let se tvářili, jak to perfektně funguje. Slovenský tenis přitom nechali padnout až na úplné dno. Kvůli nim nám unikly minimálně dvě generace talentovaných hráčů. Nechali to zpustošit," uzavřel Pláteník.