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Sport

Slova, která neměl nikdo slyšet. Američanka po tréninku zdrbla ruský tenisový talent

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
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Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells ještě ani nezačal a už to mezi některými hráčkami pořádně vře. Internetem letí video, na kterém americká hvězda Jessica Pegualová pomlouvá Rusku Mirru Andrejevovou po společném tréninku.

Mirra Andrejevová ve finále French Open 2026
Mirra Andrejevová ve finále French Open 2026Foto: REUTERS – Guglielmo Mangiapane
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Finále okruhu WTA odstartuje prvním zápasem až v neděli, ale hráčky už jsou v dějišti, znají rozlosování, a tak si třetí nasazená šampionka letošního French Open mohla střihnout trénink s pětkou Pegulaovou, protože se potkají nejdříve v případném semifinále.

Kromě klasického sparingu sehrály i ostrý set na body, pak se zase rozloučily a šly si po svých.

To by ještě nebylo nic nenormálního, kdyby americká tenistka nezůstala na kurtu déle a neuchýlila se k soukromému rozhovoru se svým trenérem přímo pod kamerou s mikrofonem, který pokrývá tréninkové kurty v Indian Wells.

Od prvních minut je jasné, že si stěžuje na to, jak se Andrejevová chová i během tréninků ke své trenérce a tenisové legendě Španělce Conchitě Martínezové.

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„Kdybych byla trenérkou a má svěřenkyně vyhrála čtyři skvělé gamy, vedla 4:0 a přitom je na mě naštvaná, střílí po mně míčky, řekla bych si: Zaprvé, je to neuctivé vůči té druhé tenistce na tréninku a pak i ke mně jako trenérce. Prostě vedeš 4:0, tak drž hubu,“ prohlásila Pegulaová.

Andrejevová je i v pouhých 19 letech vyhlášená horkokrevnou povahou. Často hází raketou během zápasů, když je nespokojená se svou hrou, nebo má průpovídky směrem k trenérskému boxu.

A podle svědectví Američanky je to stejné i v tréninku. „Je to primadona, potřebovala by srazit hřebínek a usadit. Conchita na mě byla vždycky moc milá, ale myslím, že jsem k ní teď ztratila respekt, protože to je i její vina, že se ta holka takhle chová. Jenže Conchita neví, jak na to. Prostě se jí někdo musí postavit,“ dodala semifinalistka dvou letošních grandslamů.

V jiné části rozhovoru ale upozorňuje Američanka na to, že ruská tenistka je opravdový talent a uznává její hráčské kvality.

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„Kdyby měla mentalitu třeba Coco Gauffové, byla by opravdu skvělá. Její servis, výborný pohyb po kurtu… Ale jinak? Je šílená,“ pronesla a prstem si u spánku vykroužila pár koleček, aby naznačila i vizuálně, co si o psychice ruské sparingpartnerky myslí.

Pegulaová přitom není jen pátou hráčkou žebříčku, ale také výrazným hlasem celého hráčského pole WTA. Působí v Radě hráček, která řeší s vedením kalendář turnajů a podmínky pro tenistky.

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