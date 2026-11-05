Slova, která neměl nikdo slyšet. Američanka po tréninku zdrbla ruský tenisový talent

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells ještě ani nezačal a už to mezi některými hráčkami pořádně vře. Internetem letí video, na kterém americká hvězda Jessica Pegualová pomlouvá Rusku Mirru Andrejevovou po společném tréninku.
Finále okruhu WTA odstartuje prvním zápasem až v neděli, ale hráčky už jsou v dějišti, znají rozlosování, a tak si třetí nasazená šampionka letošního French Open mohla střihnout trénink s pětkou Pegulaovou, protože se potkají nejdříve v případném semifinále.
Kromě klasického sparingu sehrály i ostrý set na body, pak se zase rozloučily a šly si po svých.
To by ještě nebylo nic nenormálního, kdyby americká tenistka nezůstala na kurtu déle a neuchýlila se k soukromému rozhovoru se svým trenérem přímo pod kamerou s mikrofonem, který pokrývá tréninkové kurty v Indian Wells.
Od prvních minut je jasné, že si stěžuje na to, jak se Andrejevová chová i během tréninků ke své trenérce a tenisové legendě Španělce Conchitě Martínezové.
„Kdybych byla trenérkou a má svěřenkyně vyhrála čtyři skvělé gamy, vedla 4:0 a přitom je na mě naštvaná, střílí po mně míčky, řekla bych si: Zaprvé, je to neuctivé vůči té druhé tenistce na tréninku a pak i ke mně jako trenérce. Prostě vedeš 4:0, tak drž hubu,“ prohlásila Pegulaová.
Andrejevová je i v pouhých 19 letech vyhlášená horkokrevnou povahou. Často hází raketou během zápasů, když je nespokojená se svou hrou, nebo má průpovídky směrem k trenérskému boxu.
A podle svědectví Američanky je to stejné i v tréninku. „Je to primadona, potřebovala by srazit hřebínek a usadit. Conchita na mě byla vždycky moc milá, ale myslím, že jsem k ní teď ztratila respekt, protože to je i její vina, že se ta holka takhle chová. Jenže Conchita neví, jak na to. Prostě se jí někdo musí postavit,“ dodala semifinalistka dvou letošních grandslamů.
V jiné části rozhovoru ale upozorňuje Američanka na to, že ruská tenistka je opravdový talent a uznává její hráčské kvality.
„Kdyby měla mentalitu třeba Coco Gauffové, byla by opravdu skvělá. Její servis, výborný pohyb po kurtu… Ale jinak? Je šílená,“ pronesla a prstem si u spánku vykroužila pár koleček, aby naznačila i vizuálně, co si o psychice ruské sparingpartnerky myslí.
Pegulaová přitom není jen pátou hráčkou žebříčku, ale také výrazným hlasem celého hráčského pole WTA. Působí v Radě hráček, která řeší s vedením kalendář turnajů a podmínky pro tenistky.
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