Sleduju ji od 14 let, zářila Nosková. Na US Open si pozvala americkou superstar

Všechno se změnilo. Po triumfu na Wimbledonu se z Lindy Noskové stala tenisová hvězda první velikosti a je to znát i na probíhajícím US Open. Druhé kolo odehrála na velkém stadionu Louise Armstronga, a dokonce i během ostře sledovaného nočního programu. Navíc přilákala do svého hráčského boxu i slavnou americkou celebritu.
Polovinu sezony platila přerovská tenistka za mladou vycházející hvězdu, která málokdy budí na nějakém turnaji větší pozornost, dokud se neprobojuje do závěrečných kol.
Červenec v Londýně všechno změnil. Tento týden je v US Open pod větší mediální pozorností, má více marketingových povinností a od prvních kol se dostává na větší kurty.
Ve středu večer se musela popasovat s nočními světly na stadionu Louise Armstronga s tribunami pro 14 tisíc lidí.
„Díky moc všem fanouškům, že jste přišli. Byla tu výborná atmosféra. Noční zápasy jsou speciální, není jednoduché v sobě najít energii a jsem ráda, že jsem to takhle zvládla,“ vykládala Nosková v rozhovoru na kurtu po jasný výhře 6:4 a 6:2 nad Thajkou Lanlanou Tararudeeovou.
Wimbledonský titul na ni ale nevytváří jen nenadálí tlak, umí otevřít dveře u lidí, u kterých se jí dříve ani nezdálo, že se s nimi někdy setká.
Už před startem turnaje se šla po boku Marie Bouzkové, se kterou vyhrála v Cincinnati deblový turnaj, podívat na divadelní představení na Broadwayi, kde se s ní pak nadšeně fotil Tom Felton, filmový představitel Draca Malfoye z příběhu o Harrym Potterovi.
Ve středu se Noskové povedl další „úlovek“, když si do hráčské lóže pozvala americkou superstar Charlotte Flairovou.
To je pro evropského sportovního fanouška nepříliš známé jméno, ale za mořem je čtyřicetiletá blonďatá wrestlerka obrovskou osobností, kterou jen na instagramu sleduje přes 5 milionů lidí.
„Sleduju ji od 14 let. Sedm let poté jsem měla tu čest ji posadit do svého hráčského boxu. To je něco neuvěřitelného,“ napsala na sociálních sítích Nosková u videa, kde čtrnáctinásobnou světovou šampionkou wrestlingu rozmlouvá.
Sama Flairová si na své účty pověsila fotku s českou tenistkou a vzkazem „Fandíme ti, královno.“
Nosková obecně udivuje Američany svou skromností a absencí hvězdných manýrů. Překvapila i moderátorku po postupu do třetího kola, když jí položila závěrečnou otázku:
„Co jsi si koupila, čím jsi se odměnila, když jsi vyhrála Wimbledon a postoupila do první desítky žebříčku?“
Jednadvacetiletá Češka jen zakroutila hlavou.
„Nic. Nejsem materialistická, mám raději zážitky, takže se snad odměním po sezoně tím, že si dám nějakou hezkou dovolenou. Ráda bych jela do Austrálie nebo na Antarktidu,“ dodala s úsměvem.
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