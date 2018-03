Slavný souboj pohlaví. Jak Emma Stoneová s chlupatýma nohama vyprovodí z kurtu šovinistické prase

před 7 hodinami

Jedna z největších hvězd současného Hollywoodu, držitelka Oscara za La la Land, hraje v nejnovějším snímku americkou tenisovou legendu Billie Jean Kingovou.

Praha - Psal se rok 1973. Padesát milionů Američanů sedělo přikováno u televizních obrazovek. Dalších devadesát milionů lidí si přímý přenos zapnulo ve zbytku světa. Přímo v aréně v Houstonu se tísnilo přes třicet tisíc lidí. Jen aby viděli očekávaný, vyhrocený a pro vývoj ve společnosti nesmírně důležitý souboj pohlaví.

Billie Jean Kingová proti Bobbymu Riggsovi. Tenisová bojovnice za práva žen proti šovinistovi, který byl kontroverzní dokonce i v kontextu tehdejší doby.

Na začátku dubna jde do kin film příznačně nazvaný Souboj pohlaví (Battle of the sexes) o události, jež vstoupila do sportovní historie. Hlavní role v silném příběhu ztvárňují Emma Stoneová a Steve Carell.

Jde o výlet zpět v čase. O téměř pět dekád dozadu. Do světa, jenž se dal bez skrupulí označit jako "mužský".

Riggs, tehdy pětapadesátiletá bývalá světová jednička, v něm ženám neprokazoval sebemenší úctu. "Žena patří do ložnice a do kuchyně. Přesně v tomto pořadí," zněl jeden z jeho mnoha výroků. Další podobný přišel právě v roce 1973.

"I když je mi tolik, kolik mi je, dokázal bych porazit jakoukoli z nejlepších tenistek světa," řekl tehdy. Netrvalo dlouho a stál na kurtu proti tehdejší světové dvojce, Australance Margaret Courtové. Královna světového tenisu Billie Jean Kingová totiž tehdy jeho nabídku odmítla.

Riggs Courtovou v březnu naprosto rozdrtil, vyhrál 6:2, 6:1 a jeho sebevědomí i snaha posmívat se ženskému tenisu ještě vzrostly.

Kingová i proto nakonec vzkázala: "Jdu do toho." Velká show se přichystala na září, šlo o celosvětovou senzaci a jeden z nejsledovanějších televizních přenosů všech dob.

A do toho přišel samotný zápas. Kingová na rozdíl od Courtové ukázala obrovskou zarputilost i tenisovou genialitu. V prvním setu tahala za kratší konec, nakonec ho ale vybojovala. Potom už nenáviděnému soupeři nedala nejmenší šanci. 6:4, 6:3, 6:3. Takový byl výsledek zápasu. Riggs po zápase zdemoloval hotelový pokoj a jeho aura byla pryč.

Ačkoli se objevovaly snahy zlehčit vítězství aktivní profesionální hráčky nad vysloužilým hráčem "těsně před důchodem", i tak mělo slavné vítězství Kingové velký vliv na postavení žen ve světovém tenisu.

"Říkala jsem si, že pokud ten zápas nevyhraju, vrátí nás to o padesát let zpátky. Celou ženskou profesionální soutěž to mohlo zruinovat. Porazit pětapadesátiletého chlapa pro mě nebylo vůbec vzrušující. Vzrušující bylo představit tenis spoustě nových lidí," prohlásila tehdy Kingová.

Šovinistické prase proti feministce s chlupatýma nohama. Tak zní neoficiální podtitul filmu, který o senzační sportovní události vypráví. Do českých kin vstoupí 5. dubna.

Naději, že půjde o zdařilý snímek, vzbuzují jména tvůrců. Těmi jsou režiséři oceňované road movie Malá Miss Sunshine a scenárista oscarového Milionáře z chatrče.