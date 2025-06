Slavný Američan kulil oči a básnil o Vondroušové: Něco takového nepamatuju

Na adresu Markéty Vondroušové létá před startem Wimbledonu jedna odvážná predikce za druhou. Česká tenistka bude v Londýně nenasazená, stejně jako před dvěma lety, kdy turnaj slavně ovládla. Podle bývalé světové jedničky Andyho Roddicka je ale úplně jedno, jakou hvězdu do prvního kola dostane. Může totiž porazit kohokoli.

Roddick spustil ve svém pořadu Served kulometnou palbu slov oslavujících podle něj unikátní hru, kterou Vondroušová dokáže produkovat, pokud je zdravá a v pohodě.

Legendární Američan se při hodnocení výsledků turnajů na travnatém povrchu u Češky speciálně zastavil. Přiznal, že ho její počínání v Berlíně, kde minulý týden ve velkém stylu získala třetí titul kariéry, zcela šokovalo.

"Vondroušová byla dlouho zraněná a teď prošla neskutečně těžkým pavoukem," kulil Roddick oči.

Pětadvacetiletá Češka nastoupila na berlínské trávě do svého teprve druhého turnaje po vynucené tříměsíční pauze a vůbec nic od sebe nečekala. Podobně jako na předloňském Wimbledonu.

Přesto v Berlíně postupně zdolala světovou šestku a vítězku Australian Open Madison Keysovou, dvanáctku Dianu Šnajderovou, trojnásobnou grandslamovou finalistku Uns Džábirovou, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a ve finále rozjetou kvalifikantku Wang Sin-jü z Číny.

"Ani nepamatuju, že by někdo takhle zle nařezal Sabalenkové, zvlášť na povrchu, který jí vyhovuje," žasl poslední americký muž, který získal grandslamový titul, a to na US Open v roce 2003.

"Jen se podívej na výsledky zápasů Vondroušové v Berlíně. To byla fakt divoká jízda," přidal se Roddickův kolega, novinář Jon Wertheim. Čiré překvapení bývalého hvězdného hráče ale krotil.

Připomněl, že Vondroušová kvalitou zkrátka patří mezi nejlepší světové hráčky.

"Tenisté nejsou roboti a ona si prošla mnoha problémy. Ale Wimbledon nevyhrajete náhodou. Má obrovský talent. Je to výborná atletka. Levačka. Má nebezpečný servis. S takovou hráčkou je třeba vždycky počítat, tedy pokud je zdravá," prohlásil.

Teď zdravá je, nahrála dostatek zápasů, zvýšila si sebevědomí, a tak se logicky řeší, co od ní může hrozit v All England Clubu.

Roddick se Wertheima natvrdo zeptal, zda by Vondroušovou nyní zařadil mezi osm největších favoritek Wimbledonu. Bez ohledu na páteční los, protože jak připomněl, i kdyby dostala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, měla by proti ní znovu značnou šanci.

"Ano. Nedokážu si představit, že bych dal teď dohromady osm hráček, které bych dal před ni," zněla odpověď.

"Jsem stejného názoru," dodal Roddick a přispěchal s důvody.

"Nejen, že je levačka, což je na trávě obrovská výhoda. Nejen, že hraje spin jako Rafa Nadal. Ale její hra je skutečně unikátní. Když se dostane do pohody, umí dostat do úzkých naprosto kohokoli. Podobně jako její krajanka Bára Krejčíková," analyzovala bývalá světová jednička.

"Jsou jako Stan Wawrinka. Ten když našel během turnaje svou nejvyšší úroveň, čněl rázem nade všemi a byl schopný všeho," dodal Roddick s odkazem na švýcarského tenistu, který v nejslavnějších dobách takzvané "velké trojky" dokázal ukořistit hned tři grandslamové tituly.

Vondroušová vyhrála Berlín jako 164. hráčka světa. Na Wimbledonu bude hrozit z aktuální pozice číslo 73. Los třetího grandslamu sezony je v Londýně na programu od 11 hodin.