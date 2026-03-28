Slavná vulgární hláška i nezkrotný živel. Oslavenkyně Strýcová chce napodobit babičku

Na kurtu s ní cloumaly emoce, před novináři házela vtípky. Čerstvá kapitánka české reprezentace Billie Jean King Cupu Barbora Strýcová slaví v sobotu 40. narozeniny. Projděte si její slavné hlášky a někdy i kontroverzní momenty její kariéry.
Peprná slůvka
Barbora Strýcová vždy platila ze velmi temperamentní hráčku, která se umí na kurtu pořádně rozčertit. Během kariéry často i proti sobě směřovala některá peprná slůvka. Tím nejslavnějším výlevem je nejspíš rozhovor s trenérem z roku 2010 na antukovém turnaji v Praze.
„Ona to hraje pomalu na střed, prostě mi mr*á v hlavě,“ líčila tehdy.
Jak mám vlastně reagovat?
Scéna tehdy vyvolala silnou odezvu a Strýcová se neméně originálně hájila.
„Mrzí mě to, ale přijde mi, že se to trochu nafukuje. Možná si někdo představuje, že jsem měla říct: Ajajaj, já nemilá...“
Porušení řádu
Do paměti fanoušků se zapsal i její konflikt s rozhodčí v zápase tenisové extraligy 2016 mezi Prostějovem, za který Strýcová hrála, a Přerovem.
Sudí na umpiru jí dala napomenutí za porušení řádu kvůli nevhodnému vyjadřování na kurtu.
„Porušení řádu? To je ňáká novinka, ne?“ Po chvíli si neodpustila další poznámku: „Porušení řádu, vole. Spadla jsem.“
Bojovnost ve Fed Cupu
„Je pěkné tu mít rodiče a vidět je, jak si užívají, že mě dali na správný sport,“ komentovala po jednom z mnoha heroických vítězných zápasů ve Fed Cupu, konkrétně po bitvě proti Španělsku v roce 2017.
Celkem se Strýcová podepsala pod pět titulů.
Oslava Wimbledonu
Nejúžasnější vzpomínky kariéry jí přinesl Wimbledon, kde hrála semifinále singlu a dvakrát vyhrála čtyřhru. V magazínu Proč Ne?! popisovala bujarou oslavu.
„Opila jsem se. Bylo to úžasné, bylo to divoké, ani mi pak nebylo špatně, jen jsem byla taková nevyspalá."
Vztah k létání
Za celou kariéru toho nalétala v letadlech víc než dost, ale ve skutečnosti to zrovna moc nemiluje.
„Bojím se. Když letadlo zahoupe, opocuju se a už se loučím se životem."
Maraton
Po ukončení kariéry si chtěla splnit velký sen, uběhnout maraton. To se v květnu 2025 v Praze podařilo a měla k tomu originální komentář v rozhovoru pro TV Nova.
„Nemůžu říct, že bych si to užila. Cítím se fakt blbě, bolí mě nohy a jsem jako přejetá vagonem."
Přání babičce
V roce 2017 vyvěsila na sociální sítě originální přání k narozeninám své devadesátileté babičce.
„Tak tohle je moje babina a my dneska slavíme její devadesátiny. Ráno si dala pár kiláčků na kole, pak zaskočila za kámoškama do Sokola. Teď tady dává Aperol a jenom se směje. Chci být jako ona! Všechno nejlepší, Babino moje!“
Nemá ráda vtipy
Přestože je autorkou mnoha vtipných hlášek, vyprávění anekdot moc ráda nemá.
„Nesnáším je. Nejhorší společenská chvíle pro mě je, když někdo začne vyprávět vtipy… Ale možná je to tím, že já je často nechápu."
Kdo je Bára Strýcová
V jednom z příspěvků na sociálních sítích shrnula pohled na vlastní herní projev.
„Já jsem na kurtu zvíře, moc dobře to vím, často nadávám, ale vždycky chci hrát fér. I v těch nejvypjatějších a nejdůležitějších zápasech."
