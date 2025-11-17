Venus v Praze. Čechy děsila zvláštní přání, chování americké ikony je zaskočilo

Ředitel TK Sparta Praha Miroslav Malý si nejprve myslel, že jde o vtip. "Chce si u nás zatrénovat Venus Williamsová," přišel za ním trenér Daniel Filjo.
"Dostal jsem zprávu od jejího agenta z IMG, jestli bych dokázal pro Venus zařídit dva dny hraní u nás na Spartě," vysvětluje Filjo, aktuálně kouč české naděje Laury Samson. "Všechno se domluvilo velice rychle," dodává.
Držitelka sedmi grandslamových titulů ve dvouhře a čtrnácti ve čtyřhře dorazila do české metropole primárně kvůli účasti na slavném kalendáři společnosti Pirelli pro rok 2026.
V pátek večer jej v Obecním domě spolu s dalšími osobnostmi pokřtila. Zároveň ale chtěla trénovat. V pátek i v sobotu odpoledne. "Bral jsem to normálně tak, že si Venus přijede zahrát a zase odjede," říká Filjo.
V klubu přiznávají, že je chování čtyřnásobné olympijské vítězky překvapilo. Děsili se totiž, jaké zvláštní požadavky bude mít a k jakým omezením bude muset klub přistoupit.
K ničemu, co by se jakkoli vymykalo, ale nedošlo.
Pětačtyřicetiletá Venus přijela taxíkem, nalehko, jen s raketou v tašce. Převlékla se v běžné šatně, kde ji střetávali udivení mladí tenisté a tenistky pražské Sparty.
Americká superstar se s nimi ochotně fotila.
"Požadavky skutečně neměla žádné. Jen chtěla ukázat šatnu, posilovnu a cestu do haly na ten správný kurt," popisuje Filjo.
"Venus je z masa a kostí, hodný a skromný člověk, ráda se nechala vyfotit a hráčky, které trénovaly na vedlejším kurtě, měly také velký zážitek. Je to velká motivace, trénovat vedle někoho, kdo toho dokázal tolik," říká.
Williamsovou prý mrzelo, že si nemůže lépe prohlédnout město. A tak ji klub pozval na delší návštěvu v létě příštího roku.
"Na každý ročník turnaje Livesport Prague Open se chystá nějaké překvapení, tak uvidíme, jaké bude v příštím roce. Proč by to nemohla být Venus," říká Filjo.
Tradiční turnaj se od příštího roku přesune z areálu pražské Sparty ve Stromovce na Štvanici, kam se vrátí po šestnácti letech. Soutěž se uskuteční na kurtech u Negrelliho viaduktu od 20. do 26. července.