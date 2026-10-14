Slavná Slovenka ostře tepe „rozmazlené“ tenistky. Zážitek se Šwiatekovou ji šokoval

Tenisová asociace WTA se topí v alarmujících finančních potížích, bez mohutných dotací od arabských šejků hrozí ženskému tenisu bankrot. Pokud bude současný trend pokračovat, může se do červených čísel dostat už příští rok. Podle bývalé špičkové hráčky a tenisové funkcionářky Slovenky Daniely Hantuchové jsou na vině i současné zhýčkané hvězdy.
Podle informací, které jako první zveřejnil britský The Telegraph, zakončí WTA aktuální sezonu s masivní provozní ztrátou ve výši 23 milionů dolarů. Na konci roku přitom bude mít k dispozici rezervu 15 milionů dolarů, beze změn by se tak ve druhé polovině roku 2027 dostala do značné ztráty.
Hlavních příčin je hned několik.
Ženský tenis ze sportovních a společenských důvodů předčasně ukončil smlouvu se Saúdskou Arábií na pořádání WTA Finals, což je jediný turnaj, který reálně vlastní a může na něm vydělat. Stáhl se z Rijádu a pro letošní rok přestěhoval takzvaný „Turnaj mistryň“ do kalifornského Indian Wells. Tam ale bude muset sám pokrýt podstatnou část nákladů a nepomůže ani plánovaná zhruba třetinová úspora na odměnách pro hráčky.
V příštím roce navíc skončí lukrativní investiční dohoda se společností CVC Capital Partners, která od roku 2023 napumpovala do WTA 150 milionů dolarů.
Problémem se ukazuje také výrazný rozdíl mezi ekonomickou hodnotou mužského a ženského tenisu.
WTA se zavázala k postupnému srovnávání odměn mužů a žen na společných podnicích, tyto extra náklady se ale ukazují jako neudržitelné a na stole je znovu otázka, zda se ženskému tenisu jako takovému daří vytvářet dostatečné příjmy, aby si mohl podobný luxus dovolit.
Podle dostupných informací jsou komerční příjmy WTA méně než poloviční oproti mužské ATP, rokování o fúzi obou organizací přitom nedávno zkrachovala.
Bývalá světová pětka Hantuchová o závažnosti aktuální situace promluvila v nejnovějším dílu talkshow Kanár+ na stanici Canal+ Sport, v němž se sešla s dalšími bývalými hráčkami Češkami Klárou Suchoňovou (dříve Koukalovou) a Andreou Sestini Hlaváčkovou.
„Je to dlouhodobá práce. Přišel covid, potom únik z Číny, která přinášela obrovský balík peněz. Pro všechny sponzory bylo nesmírně zajímavé být na tom trhu. Skoro nikomu z nás se tam nechtělo, ale co se týče byznysu, dávalo to obrovský smysl,“ zavzpomínala Hantuchová na rok 2021, kdy se WTA po podezřelém případu zmizení tenistky Pcheng Šuaj na protest stáhla z Číny na celou následující sezonu.
„Covid je stál strašně moc peněz, snažili se pomoct tenistkám, zvyšovali prize money. Těch rozhodnutí po sobě jdoucích, které ubíraly z kasy, bylo strašně moc,“ připojila se Sestini Hlaváčková.
„Mají i smůlu. Když se dohodli se Šen-čenem na pořádání WTA Finals přišel covid. Pak byla různá provizoria, teď přišel Rijád s obrovským balíkem peněz. A přišla válka,“ poznamenala.
Podle Hantuchové by asociace nyní měla začít šetřit na odměnách pro hráčky. Slovenské legendě se zároveň nelíbí, že si soudobé hvězdy neváží toho, kam se ženský tenis posunul díky úsilí předchozích generací.
„Chybí mi u nich respekt a vděčnost těm, kteří to vybudovali. Když dnes vidíme jejich prohlášení, protože mají bohužel sociální sítě, to někdy až rozum zůstává stát,“ prohlásila semifinalistka Australian Open z roku 2008.
„Ony si dnes myslí, že mají svou platformu a že tomu sportu nemusí nic dávat zpátky. Přitom chtějí stále vyšší a vyšší prize money,“ pokračovala Hantuchová s tím, že jí přijde absurdní, když dnes tenistky odmítají chodit na rozhovory.
Své si s aktuální generací hráček prožila, když pracovala jako manažerka velkého turnaje v Madridu.
„Já tehdy nebyla schopná jedinou hráčku z top 5 získat na deset minut, aby si zahrála s hlavním sponzorem. Pak jsem šla za Carlosem Alcarazem nebo Jannikem Sinnerem, ti okamžitě odpověděli, že cokoli. Přitom my jsme to kdysi měly za pokutu. Předchozí šéf WTA Steve Simon dal tenistkám takovou volnost, že si teď dělají, co se jim zachce,“ vyprávěla.
Nejšílenější důkaz rozmazlenosti hráček prý zažila v dubnu minulého roku v Madridu, kdy celé město postihl rozsáhlý výpadek elektrického proudu.
„Vážná situace, totální blackout. Ale tenistky si myslí, že se celý svět točí kolem nich. Přišel do toho požadavek od mentální trenérky Igy Šwiatekové, že v 11 hodin chce mít ohřáté kuře. Asi čekaly, že jim tam rozdělám oheň na kameni,“ vyprávěla Hantuchová.
S polskou šampionkou Šwiatekovou to nebyl jediný zážitek. „Jednou mi osobně donesla špinavé prádlo, jakože co s tím. Nedokážu si představit, že bych tohle udělala někomu z předchozí generace,“ podotkla.
V dalším průběhu pořadu se Hantuchová se Suchoňovou a Hlaváčkovou kromě vyjádřeného obdivu k Rogeru Federerovi držely tématu kritiky současného ženského tenisu, zamýšlely se ale i nad problematickou rolí sociálních sítí a dalšími specifiky doby. Talkshow má premiéru ve středu ve 20:30 na stanici Canal+ Sport 2.
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