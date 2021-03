Svět začíná hltat Krejčíkovou. Její bitva s polskou senzací v Miami budí zájem

České tenistce Barboře Krejčíkové se po skvělých výkonech dostává zaslouženého respektu. V Miami bude její duel druhého kola proti úřadující šampionce Roland Garros ozdobou dnešního hracího dne.

Dlouhé roky se marně snažila protlačit do elitní stovky žebříčku. Povedlo se jí to až v říjnu minulého roku, pak ale během krátké doby suverénně potvrdila, že její příslušnost k elitě není žádným dílem náhody nebo momentálního štěstí.

Krejčíková je po finálové účasti na minulém turnaji v Dubaji členkou první čtyřicítky žebříčku a s čerstvou pověstí hráčky, která v současné formě může porazit kohokoli, vstoupila úspěšně i do dalšího nesmírně prestižního podniku v Miami.

V prvním kole velkého floridského turnaje ve třech setech přetlačila Rusku Annu Blinkovovou a připsala si šesté vítězství z posledních sedmi zápasů.

Teď ji čeká hvězdná Polka Iga Šwiateková.

Devatenáctiletá dívka, která na loňském French Open, na němž shodou okolností významně prorazila i Krejčíková, neprohrála ani jediný set, s každou soupeřkou ztratila maximálně pět her a došla si v tempu uragánu pro grandslamový titul. Podobně působivě ovládla letos i turnaj v Adelaide.

Na žebříčku, který nadále zůstává částečně zmražený, sice figuruje na šestnáctém místě, podle spravedlivějších standardních propočtů by ale měla být světovou trojkou.

Krejčíkovou zkrátka v Miami čeká bitva proti jedné z největších hvězd současného ženského tenisu, přičemž se o zajímavém duelu v zámoří hodně mluví.

Vlivný americký magazín Tennis.com ve svém článku o třech zápasech, které se dnes na Floridě rozhodně vyplatí sledovat, jmenoval ten česko-polský na prvním místě.

A rozhodně nejenom kvůli polské senzaci.

"Tohle by mělo být zábavné první setkání," napsal v narážce na to, že se obě protagonistky na okruhu dosud nepotkaly. Vyjmenoval pak poslední úspěchy Šwiatekové, pak hned pozornost upřel na brněnskou rodačku.

"Oprávněně se hodně mluví o úderových schopnostech Šwiatekové, jejím měnícím se tempu, ale hladké údery Češky a její skálopevné ruce na síti nemohou být přehlíženy," pochválil autor Matt Fitzgerald pětadvacetiletou českou tenistku.

"Celkově bychom měli vidět skvělý zápas plný forhendů a výměn, obě tenistky jsou schopné skvěle improvizovat," uzavřel.

Samotná Krejčíková si bude moci ověřit, zda už si zvyká na souboje s těmi opravdu nejlepšími. Po finálové porážce v Dubaji s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Garbině Muguruzaovou prohlásila:

"Pořád se teprve učím, jak hrát proti těm nejlepším. Koukám, jak to dělají, proč jsou ve špičce. Je to pro mě velká škola. Duelem proti Garbině jsem se i přes porážku hodně naučila, jsou to věci, které snad příště zvládnu lépe."

Utkání mezi Šwiatekovou a Krejčíkovou, které rozhodne o hráčce postupující mezi dvaatřicítku nejlepších, můžete na Aktuálně.cz sledovat v podrobné online reportáži.