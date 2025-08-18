Tenis

Šlágr trval jen pět gamů. Pak světová jednička Sinner vzdal souboj s Alcarazem

Španělský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji Masters v Cincinnati. Místo očekávaného dramatického souboje světové jedničky a dvojky trvalo ale finále v parném počasí jen 23 minut.
Jannik Sinner na turnaji v Cincinnati
Jannik Sinner na turnaji v Cincinnati | Foto: Reuters

Zdravotně indisponovaný italský obhájce titulu a světová jednička Jannik Sinner duel za stavu 0:5 se slzami v očích skrečoval.

Už v úterý by měl přitom vstoupit do turnaje ve smíšené čtyřhře na US Open po boku Kateřiny Siniakové. Nad jeho startem v mixu nyní visí otazník.

Dvaadvacetiletý Alcaraz získal letos už šestý titul a sbírku rozšířil o celkově 22. trofej.

Se Sinnerem se v této sezoně potkali ve finále počtvrté a bilanci mají vyrovnanou 2:2.

Ital vybojoval výhru na antukovém Masters v Římě, na Roland Garros pak ale v pětisetové bitvě triumfoval Alcaraz.

Další odveta ve Wimbledonu vyšla pro změnu lépe Sinnerovi, dnes ale nebyl od počátku ve své kůži.

"Je mi líto, nemůžu. Snažil jsem se, ale nemůžu. Cítím se hrozně. Nemůžu se hýbat, mám pocit, že se zhroutím. Je mi líto fanoušků," řekl na kurtu supervizorovi Sinner, jenž v sobotu oslavil 24. narozeniny.

Omluvou fanouškům pak začal i projev na kurtu při předávání trofejí. "Je mi moc, moc líto, že jsem vás zklamal. Cítím se špatně už od včerejška. Myslel jsem, že se to přes noc zlepší. Ale zhoršilo se to," líčil Sinner.

Skrečí skončila jeho série 26 vítězných zápasů na tvrdém povrchu. "Zkusil jsem nastoupit a pokusil se odehrát alespoň krátký zápas, ale už toho víc nezvládnu, moc se omlouvám," vzkázal Sinner publiku.

Alcaraz měl pro soupeře slova pochopení. "Tohle není způsob, jak bych chtěl vyhrávat trofeje. Můžu jen říct, jak je mi to líto, úplně chápu, jak se teď musíš cítit," prohlásil empaticky Španěl.

"Ale jak jsem řekl už mnohokrát, jsi opravdový šampion a jsem si jistý, že se vrátíš silnější, jako vždycky," povzbudil rivala Alcaraz, jenž v Cincinnati triumfoval poprvé v kariéře.

 
