Letos odehrál jen jednu akci, dohromady sedm zápasů. Přesto Novak Djokovič přesvědčil své kritiky, že na ten nejvyšší tenis pořád má, když si zahrál finále Australian Open. Jen jeden muž na něj stále nezměnil názor - srbský prezident Aleksandar Vučič.
Na celý měsíc zmizel z okruhu ATP a užíval si nevídané tažení v Melbourne až do finále. Porazil v semifinále Jannika Sinnera, italského tenisového hegemona, který spolu s Alcarazem dvě sezony nedával nikomu jinému šanci.
„Dokázal jsem všem kritikům i sobě samému, že na to pořád mám, že tyhle mladé kluky můžu porazit. Pro mě to byl fenomenální výsledek,“ řekl Srb, kterému tak těsně unikla možnost vyhrát rekordní 25. grandslam kariéry.
Ve vzduchu stále visí otázka, jak dlouho bude jeho kariéra pokračovat, ale to sám neví.
„Má logika je taková, že pokud je ve mně stále ten oheň, proč nehrát dál. Jsem světová trojka, to pořád není špatné. Jen už co se týče turnajů, jdu na to trochu jinak. Víc se to točí kolem grandslamů a pak kolem míst, ke kterým mám vztah. Kde nehraju proto, že musím, ale proto že chci. Což je třeba teď Indian Wells,“ vysvětlil.
Přestože v posledních týdnech a měsících spíše sklízel ovace, v Srbsku je jeden muž, který s Djokovičem dál zásadně nesouhlasí, ať na okruhu předvádí sebeúctyhodnější výkony.
Prezident země Aleksandar Vučič. Ten je s Djokovičem ve slovní válce už od loňského roku, kdy srbský tenista veřejně podpořil protivládní demonstrace studentů, a navíc se s celou rodinou odstěhoval z Bělehradu do Řecka.
Vučič o něm pak mluvil jako o zrádci. Nyní srbský politik přiznal, že měl s Djokovičem vážný rozhovor.
„Řekl jsem mu, co si myslím, a řeknu to teď ještě důrazněji. Názor nezměním,“ řekl prezident srbským novinářům.
Sportovní kvality tenisové legendy ale po finálovém tažení v Austrálii uznal.
„Jeho výkon v Melbourne byl úžasný. Dělá skvělé jméno své zemi, vždycky budu fandit všem, kteří tak úspěšně reprezentují. Ale nikdy neuhnu ze svých postojů jen kvůli nějaké sportovní hvězdě,“ dodal Vučič.
