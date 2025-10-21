Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce

Obě hráčky startovaly v hlavní soutěži v Tokiu díky volné kartě. Bartůňková zahájila zápas skvěle, získala hned první podání soupeřky a výhodu si držela až do stavu 4:2.
Sonobeová ale poté utkání otočila, díky sedmi vyhraným gamům v řadě ovládla nejen první set, ale vybudovala si i klíčové vedení 3:0 ve druhém.
Pražská rodačka udělala celkem osm dvojchyb, přišla třikrát o podání a teprve sedmnáctileté soupeřce, jež letos vyhrála juniorské Australian Open, podlehla za dvě hodiny.
Devatenáctiletá Češka tak nenavázala na svůj předchozí start na WTA Tour v Guadalajaře, kde poprvé v kariéře došla až do semifinále.
Po Guadalajaře, kde prohrála shodou okolností také se sedmnáctiletou tenistkou Ivou Jovicovou z USA, postoupila Bartůňková do finále turnaje ITF v Samsunu. Posunula se díky tomu na životní 132. místo žebříčku.
Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Sonobeová (Jap.) - Bartůňková (ČR) 6:4, 6:3, Šnajderová (7-Rus.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 6:1, Mboková (9-Kan.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Sakkariová (Řec.) 7:6 (7:5), 6:4, Cristianová (Rum.) - Čarajevová (Rus.) 6:2, 6:3.
