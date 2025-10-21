Tenis

Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce

Sport ČTK Sport, ČTK
před 34 minutami
Nikola Bartůňková prohrála v souboji tenisových teenagerek v 1. kole turnaje v Tokiu 4:6, 3:6 s domácí Japonkou Wakanou Sonobeovou.
Sestřih utkání Bartůňková - Sonobeová | Video: CANAL+ Sport

Obě hráčky startovaly v hlavní soutěži v Tokiu díky volné kartě. Bartůňková zahájila zápas skvěle, získala hned první podání soupeřky a výhodu si držela až do stavu 4:2.

Sonobeová ale poté utkání otočila, díky sedmi vyhraným gamům v řadě ovládla nejen první set, ale vybudovala si i klíčové vedení 3:0 ve druhém.

Pražská rodačka udělala celkem osm dvojchyb, přišla třikrát o podání a teprve sedmnáctileté soupeřce, jež letos vyhrála juniorské Australian Open, podlehla za dvě hodiny.

Devatenáctiletá Češka tak nenavázala na svůj předchozí start na WTA Tour v Guadalajaře, kde poprvé v kariéře došla až do semifinále.

Po Guadalajaře, kde prohrála shodou okolností také se sedmnáctiletou tenistkou Ivou Jovicovou z USA, postoupila Bartůňková do finále turnaje ITF v Samsunu. Posunula se díky tomu na životní 132. místo žebříčku.

Tenisový turnaj žen v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Sonobeová (Jap.) - Bartůňková (ČR) 6:4, 6:3, Šnajderová (7-Rus.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 6:1, Mboková (9-Kan.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Sakkariová (Řec.) 7:6 (7:5), 6:4, Cristianová (Rum.) - Čarajevová (Rus.) 6:2, 6:3.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta vrátila úder

Přestřelka v českém tenise: Plíšková se obula do Vondroušové, ta vrátila úder

Tweener Muchové i parádní prohozy. Další českou show ukončily slzy Vondroušové

Tweener Muchové i parádní prohozy. Další českou show ukončily slzy Vondroušové
3:00

Japonská jízda vynesla Valentovou k elitní padesátce. Projděte si žebříčky

Japonská jízda vynesla Valentovou k elitní padesátce. Projděte si žebříčky
Infografika

Nikdo nerozzuřil Nadala tak jako Berdych. Velikán se "mstil" po zbytek kariéry

Nikdo nerozzuřil Nadala tak jako Berdych. Velikán se "mstil" po zbytek kariéry
Tenis sport Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 17 minutami
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump
Zahraničí

ŽIVĚ
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 31 minutami
Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování
Auto

Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Systém autonomního řízení Tesly je opět v hledáčku amerických úředníků. Jde o sérii nehod, za nímž má údajně stát její nejvyspělejší jízdní asistent.
před 32 minutami
Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci
Magazín

Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Dva kluci dávají prostor starší generaci. Jejich videa bourají stereotypy i sociální sítě a ukazují, na jakých životních hodnotách skutečně záleží.
před 34 minutami
Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce
2:38
Tenis

Skvělý start, pak osudný výpadek. Češka v bitvě teenagerek podlehla mladé šampionce

Nikola Bartůňková prohrála v 1. kole turnaje v Tokiu 4:6, 3:6 s domácí Japonkou Wakanou Sonobeovou.
před 45 minutami
„Nekriticky uctívaná vůdkyně.“ Dolejš účtuje s Konečnou a mluví o konci KSČM
Domácí

„Nekriticky uctívaná vůdkyně.“ Dolejš účtuje s Konečnou a mluví o konci KSČM

Koncepce Kateřiny Konečné neuspěla ve volbách, přesto je podle Dolejše pravděpodobné, že bude pokračovat.
Aktualizováno před 48 minutami
Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu
Domácí

Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

Pondělní havárii 26leté řidičky na Plzeňsku prověřují policisté jako pokus o vraždu. Žena, jež byla pod vlivem alkoholu i drog, vezla osmiletou dívku.
před 54 minutami
Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí
0:52
Zahraničí

Diktátor Lukašenko vyhlásil válku kávě. "Zdržuje lidi od práce," horlí

Běloruské bezpečnostní složky v pondělí zasahovaly proti kávě na čerpacích stanicích, a to na přání samotného sedminásobného prezidenta země.
Další zprávy