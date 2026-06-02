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Sport

Skvělý Menšík! Po triumfu v souboji mladíků postoupil do pařížského semifinále

ČTK,Sport

Jakub Menšík porazil ve čtvrtfinále French Open brazilského tenistu Joaa Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6 a o životní grandslamové finále si v pátek zahraje s Alexanderem Zverevem z Německa.

Jakub Menšík slaví vítězství ve čtvrtfinále French Open 2026
Jakub Menšík slaví vítězství ve čtvrtfinále French Open 2026 Foto: REUTERS
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Jakub Menšík slaví vítězství ve čtvrtfinále French Open 2026
Joao Fonseca ve čtvrtfinále French Open 2026
Jakub Menšík ve čtvrtfinále French Open 2026
Jakub Menšík a Joao Fonseca před čtvrtfinále French Open 2026
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Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Menšík (26-ČR) - Fonseca (28-Braz.) 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

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