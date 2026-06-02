Skvělý Menšík! Po triumfu v souboji mladíků postoupil do pařížského semifinále

Jakub Menšík porazil ve čtvrtfinále French Open brazilského tenistu Joaa Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6 a o životní grandslamové finále si v pátek zahraje s Alexanderem Zverevem z Německa.
Trumpova vláda ruší plán sporného fondu na ochranu prezidentových spojenců
Vláda Spojených států ruší plány na sporný fond ve výši 1,8 miliardy dolarů (37,6 miliardykorun) na ochranu spojenců amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni. V úterý to oznámil úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche.
Přenos skončil Menšík - Fonseca 3:0. Fantastický Čech proměnil sedmý mečbol a je v semifinále Roland Garros
Sledovali jste online přenos ze čtvrtfinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Joaem Fonsecou z Brazílie.
Na Kubě končí či omezují podnikání přední zahraniční provozovatelé hotelů
Dva přední zahraniční provozovatelé hotelů na Kubě, španělská skupina Iberostar a kanadská Blue Diamond, zcela ukončují či výrazně omezují podnikání na tomto karibském ostrově, napsal v úterý server BBC Mundo. Podle něj jsou důvodem sankce, které minulý měsíc s platností od tohoto týdne uvalila americká vláda na kubánský konglomerát Gaesa.
ŽIVĚ Ruský útok zabil na Ukrajině 23 lidí, z toho 16 v Dnipru, uvedly úřady
Počet zabitých při ruském nočním útoku na ukrajinské město Dnipro stoupl na 16, oznámil v úterý odpoledne šéf správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. V Kyjevě je zabitých sedm, uvedl večer starosta metropole Vitalij Kličko, který dříve informoval o šesti obětech. Celkem si tak noční ruské útoky na Ukrajinu vyžádaly nejméně 23 lidských životů. Dnipro vyhlásilo na středu den smutku.
Při protestu proti americké karanténě na ebolu zemřeli v Keni dva lidé
Při pondělním protestu v centrální Keni byli nejspíše zastřeleni dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na organizátora demonstrace Patricka Wahomeho a bezpečnostní zdroj o tom informovala agentura Reuters.