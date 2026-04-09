Skvělý Macháč potrápil Sinnera. Světové dvojce ukončil rekordní jízdu

ČTK

Tomáš Macháč ukončil Janniku Sinnerovi po 37 vyhraných setech na turnajích Masters v řadě rekordní sérii, v osmifinále v Monte Carlu s druhým hráčem světového žebříčku ale nakonec prohrál. Pětadvacetiletý rodák z Berouna podlehl o rok mladšímu čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi 1:6, 7:6, 3:6. Ve třetím kole vypadl i Jiří Lehečka, který prohrál 2:6 a 5:7 s Alexandrem Bublikem z Kazachstánu.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Tomáš Macháč (vpravo) s Jannikem SinneremFoto: REUTERS
Macháč sice do zápasu vstoupil nadějně a při svém podání vedl 40:0, Sinner ale pěti fiftýny v řadě otočil a suverénní hrou se rychle ujal vedení 4:0.

Teprve poté český tenista poprvé udržel servis a v dalším gamu získal i první fiftýny na returnu, po další ztrátě podání ale přišel za pouhých 26 minut o první set.

Ve druhé sadě se Macháč dokázal oklepat a postupně výkon zlepšil. Ve druhém gamu odvrátil dva brejkboly a Sinnera pak přitlačil. Od stavu 1:2 získal čtyři gamy v řadě, když proměnil oba brejkboly, které si vypracoval.

Ujal se vedení 5:2, set ale ani nadvakrát dopodávat nedokázal. Ital srovnal na 5:5 a nakonec musel rozhodnout tie-break. Ten Macháč získal 7:3 a ukončil Sinnerovu rekordní sérii 37 získaných setů na turnajích Masters v řadě.

Ve třetí sadě ale přišel Macháč hned ve třetí hře o podání a manko už nedohnal. Po pátém gamu si oba hráči vyžádali ošetření - Macháč kvůli bolesti levé ruky, Sinner si stěžoval na nevolnost a točení hlavy.

Po dvou hodinách nakonec italský favorit zápas ukončil čistou hrou na returnu a vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Poprvé ale proti němu berounský rodák získal alespoň set.

„Myslím, že můžu být spokojený. Ne vždy se daří a dnes jsem byl trochu unavený a trápil jsem se. Hlavní je, že jsem to nějak zvládl a snad to bude zítra lepší," uvedl na webu ATP Sinner.

Lehečka od začátku proti ve formě hrajícímu Bublikovi ztrácel. První set prohrál za 26 minut, ve druhém sice třináctý hráč světa hru vyrovnal, ale za celé utkání se nedostal k jedinému brejkbolu.

Bublik, jenž je v žebříčku na jedenácté příčce, vyzve ve čtvrtfinále světovou jedničku a obhájce titulu Carlose Alcaraze ze Španělska, nebo Tomáse Martína Etcheverryho z Argentiny.

Poprvé v kariéře si čtvrtfinále na turnaji Masters zahraje Joao Fonseca. Devatenáctiletý Brazilec porazil 6:3, 6:2 Itala Mattea Berrettiniho, který nenavázal na předchozí výprask s dvěma "kanáry", který uštědřil Rusovi Daniilu Medveděvovi.

Fonseca se o účast mezi čtyřmi nejlepšími utká s Němcem Alexanderem Zverevem. Třetí hráč světového žebříčku porazil Belgičana Zizoua Bergse 6:2, 7:5.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 6,309.095 eur):

Dvouhra - 3. kolo: Bublik (8-Kaz.) - Lehečka (11-ČR) 6:2, 7:5, Sinner (2-It.) - Macháč (ČR) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, Zverev (3-Něm.) - Bergs (Belg.) 6:2, 7:5, Auger-Aliassime (6-Kan.) - Ruud (9-Nor.) 7:5, 2:2 skreč, Fonseca (Braz.) - Berrettini (It.) 6:3, 6:2.

