Lehečka čelil bombám, přesto si zahraje o titul. Ve finále je potřetí v sezoně

Sport ČTK Sport, ČTK
před 46 minutami
Český tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Bruselu zahraje potřetí v sezoně o titul. V dnešním semifinále třiadvacetiletý hráč porazil dvakrát 7:6 Giovanniho Mpetshiho Perricarda z Francie.
Jiří Lehečka
Jiří Lehečka | Foto: Reuters

Lehečka získal první set, v němž si oba borci drželi servis a jen český hráč měl dvakrát šanci na brejkbol, v tie-breaku poměrem 7:3.

Naprosto vyrovnaná byla i druhá sada, ani v ní nikdo podání neztratil a ani si brejkbol nevypracoval.

Rozhodnout tak musela opět zkrácená hra. V ní český tenista uspěl 9:7, když při soupeřově servisu využil druhý mečbol.

"Tyhle zápasy jsou vždycky náročné. Giovanni skvěle podává, takže se musíte neustále soustředit, zejména na příjmu. Protože tam posílal bomby a já si kolikrát ani nesáhl na míč," oddechl si Lehečka v televizním rozhovoru.

Ve finále Lehečka nastoupí proti domácímu Raphaëlu Collignonovi, nebo Félixi Augeru-Aliassimemu z Kanady a bude usilovat o třetí titul v kariéře. První vybojoval loni v Adelaide, druhý letos v Brisbane.

Na European Open, které se letos po devíti ročnících v Antverpách přesunulo do Bruselu, si Lehečka zahraje o titul podruhé za sebou.

Loni ve finále prohrál s Robertem Bautistou ze Španělska.

Tenisový turnaj mužů v Bruselu (tvrdý povrch, dotace 706.850 eur):

Dvouhra - semifinále: Lehečka (3-ČR) - Mpetshi Perricard (5-Fr.) 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

 
