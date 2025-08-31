Impozantní thriller, Krejčíková odvrátila osm mečbolů. Ve čtvrtfinále je také Lehečka

O postup do semifinále se Krejčíková příště utká s další Američankou a nasazenou čtyřkou Jessicou Pegulaovou.
Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková otočila proti Townsendové duel, v němž prohrávala 1:6 a 1:3. Ve druhém setu odvrátila osm mečbolů, sedm z nich smazala v maratonském tie-breaku, který vyhrála 15:13.
Loňská wimbledonská vítězka Krejčíková vyrovnala postupem do čtvrtfinále US Open své newyorské maximum. Mezi osm nejlepších se ve Flushing Meadows dostala také před čtyřmi lety.
Lehečka porazil Mannarina na newyorském betonu po více než třech hodinách 7:6, 6:4, 2:6, 6:2 a vyrovnal si grandslamové maximum. V boji o premiérovou účast v semifinále se utká se světovou dvojkou Španělem Carlosem Alcarazem.
Třiadvacetiletý Lehečka, který plní na US Open roli nasazené dvacítky, je ve čtvrtfinále grandslamu podruhé. Mezi osmi nejlepšími hráči byl také před dvěma lety na Australian Open.
O čtrnáct let staršího Mannarina porazil v poměru vítězných míčů 56:18, pomohlo mu 18 es.
"Byl to velmi těžký zápas. Všichni víme, že Adrian je velmi zkušeným hráčem. Není snadné proti takovým hráčům hrát. Nebylo to snadné, ale když neberu třetí set, tak to byla po celou dobu velká bitva. Jsem rád, že jsem nakonec postoupil," řekl novinářům Lehečka.
Lehečka se stal letos prvním českým čtvrtfinalistou na grandslamech i na US Open, navázala na něj Krejčíková. V areálu ve Flushing Meadows mohou do stejné fáze postoupit ještě další tři Češi.
Tomáš Macháč narazí na nasazenou čtyřku, domácího Taylora Fritze. Markéta Vondroušová vyzve v souboji wimbledonských šampionek turnajovou devítku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu a v pondělí zabojuje také Karolína Muchová.
První set utkání mezi Lehečkou a Mannarinem trval na druhém největším dvorci Louise Armstronga přes hodinu. Český tenista nepustil soupeře k jedinému brejku, v šesté hře ale nevyužil tři brejkboly a za stavu 5:4 neproměnil při Mannarinově podání tři setboly.
Ve zkrácené hře Lehečka prohrával už 1:4, šesti míčky za sebou ale vývoj zvrátil a ujal se vedení.
Ve druhém setu získal první brejk Lehečka, který prolomil Francouzův servis v páté hře. Výhodu vzápětí nepotvrdil a neskrýval nespokojenost.
Později dostal od umpirové rozhodčí i varování. V deváté hře měl český tenista další dvě brejkbolové šance. Druhou využil, ujal se vedení 5:4 a sadu dopodával.
Třetí set Lehečkovi nevyšel. Přišel dvakrát o servis, prohrával 0:5 a Mannarino snížil. Před čtvrtou sadou si sedmatřicetiletý Francouz vzal přestávku na ošetření pravé nohy, zatímco Lehečka opustil na chvíli kurt.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila ztratil v úvodu servis na 0:2, od té chvíle už ale Mannarinovi nepovolil ani game. Šesti hrami za sebou vývoj otočil a mohl slavit postup.
Alcaraz a Pegulaová nadále bez ztráty setu
Druhý hráč světového žebříčku Alcaraz v New Yorku porazil Francouze Arthura Rinderknecha 7:6, 6:3, 6:4.
Ve čtvrtfinále je i loňská finalistka Pegulaová. Turnajová čtyřka porazila v duelu domácích tenistek Ann Liovou za necelou hodinu hladce 6:1, 6:2. Na turnaji zatím neztratila ani set. Její další soupeřkou bude Krejčíková.
Bez ztráty setu zatím prochází turnajem i dvaadvacetiletý Alcaraz, jenž na US Open získal v roce 2022 první ze svých pěti grandslamových trofejí.
Vyrovnaný úvodní set, v němž si oba soupeři drželi podání, nad Rinderknechem získal až ve zkrácené hře 7:3. V dalších dvou sadách už se Španěl na returnu pokaždé jednou prosadil a po dvou hodinách a 14 minutách proměnil první mečbol.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 4. kolo: Lehečka (20-ČR) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2, Alcaraz (2-Šp.) - Rinderknech (Fr.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 4. kolo: Krejčíková (ČR) - Townsendová (USA) 1:6, 7:6 (15:13), 6:3, Pegulaová (4-USA) - Liová (USA) 6:1, 6:2.
Čtyřhra - 2. kolo: Muhammadová, Schuursová (7-USA/Niz.) - Sisková, Olmosová (ČR/Mex.) 7:6 (7:5), 6:1.
Juniorky:
Dvouhra - 1. kolo: Esquivaová (8-Šp.) - Fajmonová (ČR) 6:3, 3:6, 6:1.