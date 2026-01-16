Skvělí M+M. Macháč i Menšík jsou ve finále, zahrají si o druhý titul

Čeští tenisté Tomáš Macháč a Jakub Menšík si zahrají v generálkách na Australian Open o trofeje. Pětadvacetiletý Macháč postoupil do finále na turnaji v Adelaide, o pět let mladší Menšík v Aucklandu. Oba si zahrají o druhý titul na okruhu ATP v kariéře.
Macháč, 35. muž rankingu ATP a nasazená osmička, porazil v semifinále Američana Tommyho Paula 2:6, 6:3, 6:3.
Druhého nasazeného 21. tenistu světa zdolal potřetí ze čtyř vzájemných zápasů a oplatil mu loňskou porážku z turnaje v Římě.
Utkání vyhrál po necelých dvou hodinách, pomohlo mu také osm es a 32 vítězných míčů.
O titul se utká s 15. hráčem žebříčku Španělem Alejandrem Davidovichem, nebo Francouzem Ugem Humbertem, jenž je o jednu příčku za Macháčem.
Svěřenec trenéra Daniela Vacka je ve finále turnaje ATP potřetí. Vloni triumfoval na turnaji ATP 500 v Acapulcu, kde porazil ve finále Davidoviche.
Rok předtím naopak v rozhodujícím utkání o titul v Ženevě nestačil na Nora Caspera Ruuda.
Menšík zvládl na turnaji v novozélandském Aucklandu dva zápasy během jednoho dne.
Nejprve v dohrávce čtvrtfinále porazil 6:4, 6:2 Francouze Giovanniho Mpetshiho Perricarda a poté v duelu o finále vyhrál 7:6, 4:6, 6:1 nad Maďarem Fábiánem Marozsánem.
O titul se 18. hráč světa střetne s Argentincem Sebastiánem Báezem, který je o 21 příček níže.
Třetí nasazený Menšík je ve finále turnaje ATP podruhé a pokusí se napodobit loňský úspěch z turnaje Masters v Miami, kde porazil ve finále Srba Novaka Djokoviče.
S o pět let starším Báezem, který vyřadil v semifinále Američana Marcose Girona 6:1, 6:4, se utká poprvé.
