Skvělé, Češky zvládly roli favoritek a jsou v semifinále Poháru Billie Jean Kingové

České tenistky porazily na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2:0 na zápasy a postoupily do semifinále.
Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šen-čenu Linda Nosková, která porazila Katie Boulterovou 6:2, 7:6.
Wimbledonská šampionka navázala na výhru Marie Bouzkové nad Sonay Kartalovou 7:6, 4:6, 6:4.
O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem, nebo Kazachstánem.
Čtyřhra, v níž proti sobě měly nastoupit Kateřina Siniaková a Karolína Muchová proti Harriet Dartové a Jodie Burrageové se už hrát nebude.
Češky potvrdily proti Britkám roli favoritek a postoupily v týmové soutěži mezi čtyři nejlepší týmy po třech letech. V soutěži dříve známé jako Fed Cup mohou zaútočit na dvanáctý titul a první od roku 2018.
Bouzková bojovala o výhru s Kartalovou tři hodiny. „Je to hrozně cenné vítězství. Byl to strašně napínavý zápas od začátku do konce,“ oddechla si v rozhovoru pro Českou televizi.
„V týmu byla neskutečná energie, jsem ráda, že mě všichni takhle podporovali. Bára na lavičce byla neskutečná. Jsem strašně ráda, že jsem to vybojovala a máme důležitý první bod," řekla Bouzková, která odvrátila šest z deseti brejkbolů.
Osmadvacetiletá tenistka, která dostala přednost před Muchovou, ztratila hned první servis, manko za stavu 0:2 a 0:40 ale dokázala ihned smazat.
První sadu nakonec získala česká tenistka ve zkrácené hře, v níž vedla brzy 4:1 a vyhrála 7:2.
Ve druhé sadě však Kartalová, která se vrátila po půlroční přestávce po zranění zad, duel zdramatizovala. Bouzkové vzala opět na začátku servis a tentokrát dotáhla výhodu brejku až do konce.
Češka sice odvrátila na podání v deváté hře dva setboly, v následném desátém gamu však už na příjmu neuspěla.
Také ve třetím setu vedla Kartalová s náskokem brejku, Bouzková však od stavu 1:2 získala čtyři gamy v řadě. Za stavu 5:2 nevyužila šestadvacátá hráčka světa na příjmu tři mečboly a Kartalová po dalším brejku snížila na 4:5. Vyrovnat se jí už ale nepodařilo. Bouzková získala na příjmu v desáté hře vedení 40:0 a čtvrtý mečbol v utkání proměnila.
To wimbledonská šampionka Nosková porazila 54. hráčku světa Boulterovou za hodinu a 41 minut. V zápase nečelila ani jednomu brejkbolu.
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