Skvělé, Češi míří za vítězstvím ve skupině. Krejčíková nedala šanci Australance

Čeští tenisté vedou v závěrečném utkání základní skupiny United Cupu nad domácí Austrálií 1:0 na zápasy.
První bod získala Barbora Krejčíková, 63. hráčka rankingu WTA porazila v Sydney domácí Mayu Jointovou 6:4, 6:1.
Devatenáctiletou soupeřku, jíž patří ve světovém žebříčku 32. místo, zdolala za hodinu a čtvrt.
Předloňská vítězka Wimbledonu měla duel pod kontrolou. V prvním setu utekla po dvou brejcích do vedení 4:1 a sadu poté uzavřela čistou hrou na servisu.
Ve druhém dějství si Krejčíková vypracovala náskok 4:0 a využila na returnu první mečbol.
Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková vyhrála na United Cupu i druhý zápas.
Navázala na pondělní triumf proti Norce Malene Helgöové a zatím nepřišla na turnaji o jediný set.
Tým kapitána Jiřího Nováka dělí v soutěži smíšených týmů jedno vítězství od triumfu ve skupině D a přímého postupu do čtvrtfinále.
Díky čtvrté výhře na turnaji by ale Češi měli mít jistotu postupu i z případného druhého místa.
Rozhodující bod může získat Jakub Menšík, který se utká se šestým hráčem světového žebříčku Alexem de Minaurem.
Po mužské dvouhře přijde na řadu smíšená čtyřhra, do níž jsou nahlášení Menšík s Krejčíkovou proti Johnu Patrickovi Smithovi a Storm Hunterové. Složení se ale může měnit.
Na 11 tisíc pražských domácností je bez tepla. Technici avizují, kdy opraví poruchu
Asi 11 tisíc domácností v Praze 4 je od úterka kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Na webu o tom informovala radnice Prahy 4. Technici pracují na odstranění poruchy. V Praze je dnes stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí.
Samsung na veletrhu CES 2026 představí svou vizi Tvůj AI parťák pro život
Společnost Samsung Electronics představuje svou vizi s názvem Tvůj AI parťák pro život (Your Companion to AI Living). Stalo se tak v rámci akce První odhalení na veletrhu CES® 2026 v sále Latour Ballroom v lasvegaském hotelu Wynn. Akce se zaměřila na AI jako filozofii společnosti Samsung, základ, který propojuje výzkum a vývoj produktů, provoz a uživatelskou zkušenost.
„Vládne jim nemocný člověk.“ V kterých zemích Trump udeří příště?
Poté, co Spojené státy unesly venezuelského prezidenta Madura, padají z úst Donalda Trumpa ostrá vyjádření na adresu dalších států. Nelichotivě či výhružně se přitom zmiňuje nejen o dalších latinskoamerických zemích, jako je Kolumbie či Mexiko. Prezident USA svůj zrak opět upírá i za hranice kontinentu.
Češi neměli sebemenší šanci, jásala švédská hvězda. Svět přitom mluví o thrilleru
Dlouhé čekání na zlato z juniorského mistrovství světa v hokeji neukončili Češi, nýbrž Švédové. I když ale předvedli přesvědčivý výkon a jejich hvězda hýřila po finále sebevědomím, o výsledek se nakonec báli.
Hackeři vydírají zdravotní online servis, ukradli data
Hackeři ukradli zdravotní záznamy více než 100 tisíc obyvatel Nového Zélandu a požadují za ně výkupné. Termín jeho vyplacení posunuli z úterního rána na pátek, informovala agentura AFP.