Benative
6. 1. Kašpar
Tenis

Skvělé, Češi míří za vítězstvím ve skupině. Krejčíková nedala šanci Australance

Sport,ČTK

Čeští tenisté vedou v závěrečném utkání základní skupiny United Cupu nad domácí Austrálií 1:0 na zápasy.

United Cup tennis tournament - day five
Barbora Krejčíková při utkání United Cupu proti Maye Jointové z AustrálieFoto: Profimedia
První bod získala Barbora Krejčíková, 63. hráčka rankingu WTA porazila v Sydney domácí Mayu Jointovou 6:4, 6:1.

Devatenáctiletou soupeřku, jíž patří ve světovém žebříčku 32. místo, zdolala za hodinu a čtvrt.

Předloňská vítězka Wimbledonu měla duel pod kontrolou. V prvním setu utekla po dvou brejcích do vedení 4:1 a sadu poté uzavřela čistou hrou na servisu.

Ve druhém dějství si Krejčíková vypracovala náskok 4:0 a využila na returnu první mečbol.

Dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouhry Krejčíková vyhrála na United Cupu i druhý zápas.

Navázala na pondělní triumf proti Norce Malene Helgöové a zatím nepřišla na turnaji o jediný set.

Tým kapitána Jiřího Nováka dělí v soutěži smíšených týmů jedno vítězství od triumfu ve skupině D a přímého postupu do čtvrtfinále.

Díky čtvrté výhře na turnaji by ale Češi měli mít jistotu postupu i z případného druhého místa.

Rozhodující bod může získat Jakub Menšík, který se utká se šestým hráčem světového žebříčku Alexem de Minaurem.

Po mužské dvouhře přijde na řadu smíšená čtyřhra, do níž jsou nahlášení Menšík s Krejčíkovou proti Johnu Patrickovi Smithovi a Storm Hunterové. Složení se ale může měnit.

