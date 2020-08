Skvělá Plíšková. Kristýně vyšel restart parádně, porazila třetí nasazenou Sakkariovou

Basketbalisté Los Angeles Lakers si po nedělní porážce s Torontem spravili chuť proti Utahu, který o den později porazili 116:108. K vítězství je dovedli Anthony Davis, jenž nasbíral 42 bodů a 12 doskoků, a LeBron James, který si připsal 22 bodů, osm doskoků a devět asistencí. Kalifornský celek si definitivně pojistil první příčku v Západní konferenci, do play off se podívá po pěti letech.

Davis v první půli nastřílel 24 bodů a dvacetibodovou hranici během úvodního poločasu překonal už podvacáté v sezoně. To naposledy v dresu Lakers dokázal Kobe Bryant. "Kobe se na nás dívá a fandí nám. Chtěli jsme to udělat pro něj," vzpomněl hvězdný pivot Davis na zesnulou legendu.

Lakers, kteří vybojovali prvenství na Západě podvanácté od roku 1984, udrželi soupeře na pětačtyřicetiprocentní střelbě. Jazz trefili pouze 12 ze 43 trojek. Klubu ze Salt Lake City nestačilo ani 33 bodů Donovana Mitchella či 24 bodů a osm finálních přihrávek rozehrávače Mikea Conleyho.

Nikola Jokič při výhře Denveru 121:113 v prodloužení nad Oklahoma City nasbíral triple double za 30 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Nuggets uspěli navzdory absence trojice hráčů základní pětky.

Prostor zazářit tak kromě Jokiče dostal i Michael Porter, jenž zaznamenal 37 bodů a 12 doskoků. Dvaadvacetileté křídlo přitom průměrně dosahuje jen 7,5 bodu na zápas. "Vše, co musím dělat, je vnášet do hry energii a makat v obraně. To ostatní přijde samo," pochvaloval si Porter.

Toronto po skalpu Lakers uspělo také na horké půdě Miami, jež zdolalo 107:103. K vítězství přispěl nejvýraznější měrou rozehrávač Fred VanVleet, jenž nastřílel své osobní maximum 36 bodů včetně sedmi trojek z 12 pokusů. Proměnil rovněž všech 13 trestných hodů a přidal i pět doskoků.

Philadelphia v dramatu se San Antoniem zvítězila 132:130. O jejím triumfu rozhodl trojkou 6,1 sekundy před koncem rozehrávač Shake Milton, jenž nastřílel celkem 16 bodů. Nejvýrazněji se prosadili Joel Embiid s 27 a Tobias Harris s 25 body. Spurs nestačilo ani 30 bodů DeMara DeRozana.

Miltonův vítězný koš později Embiid ocenil také na sociálních sítích - jen o dva dny dříve se totiž oba spoluhráči dostali během duelu s Indianou do konfliktu. "Přišel za mnou před utkáním a řekl mi, že si to bere osobně. Stejně jako to dělával Michael Jordan. Hezká střela, mladíku," napsal Embiid.

Opět o sobě dala vědět loňská jednička draftu Zion Williamson, jež přispěl 23 body a sedmi doskoky k cennému vítězství New Orleans 109:99 nad Memphisem. Nejlepším střelcem klání byl s 24 body Brandon Ingram.

Výsledky NBA:

Miami - Toronto 103:107, New Orleans - Memphis 109:99, Oklahoma City - Denver 113:121 po prodl., Philadelphia - San Antonio 132:130, Utah - LA Lakers 108:116, Washington - Indiana 100:111.

Tabulky:

Východní konference:

1. x-Milwaukee 67 54 13 80,6 2. x-Toronto 66 48 18 72,7 3. x-Boston 66 44 22 66,7 4. x-Miami 67 42 25 62,7 5. x-Indiana 67 41 26 61,2 6. x-Philadelphia 67 40 27 59,7 7. Orlando 67 32 35 47,8 8. Brooklyn 66 31 35 47,0 9. Washington 67 24 43 35,8

Západní konference:

1. x-LA Lakers 66 51 15 77,3 2. x-LA Clippers 66 45 21 68,2 3. x-Denver 67 44 23 65,7 4. x-Houston 66 42 24 63,6 5. x-Utah 67 42 25 62,7 6. x-Oklahoma City 66 41 25 62,1 7. x-Dallas 69 40 29 58,0 8. Memphis 68 32 36 47,1 9. Portland 68 30 38 44,1 10. San Antonio 66 29 37 43,9 11. New Orleans 67 29 38 43,3 12. Sacramento 66 28 38 42,4 13. Phoenix 67 28 39 41,8

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.