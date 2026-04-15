Skvělá Nosková pokračuje v krasojízdě. Alcaraz nechal postoupit Macháče

Tenistka Linda Nosková zahájila ve Stuttgartu úspěšně antukovou sezonu. Jedna ze strůjkyň postupu českého týmu na finálový turnaj Billie Jean King Cupu dnes porazila v úvodním kole 5:7, 6:1, 6:4 čínskou veteránku Čang Šuaj.
Jednadvacetiletá česká jednička Nosková navázala na úspěšné představení ze švýcarského Bielu, kde v závěru minulého týdne vyhrála v kvalifikaci týmové soutěže obě své dvouhry. V prvním vzájemném utkání proti o 16 let starší Čang Šuaj ztratila v koncovce vyrovnaný první set, další sady už ale patřily jí.
V druhém kole se světová čtrnáctka Nosková střetne s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, jež je v žebříčku o jedno místo výš a v prvním kole vyřadila Češku Gabrielu Knutson.
Alcaraz: Je to vážnější
Španělský tenista Carlos Alcaraz odstoupil kvůli zranění pravého zápěstí z antukového turnaje v Barceloně, kde se měl ve 2. kole utkat s Tomášem Macháčem. Český hráč tak bez boje postoupil do čtvrtfinále.
Nejvýše nasazený Alcaraz v úterý v 1. kole zvítězil 6:4, 6:2 nad Finem Otto Virtanenem, i když ho už zranění limitovalo. Dnes poražený finalista předchozího turnaje v Monte Carlu vynechal trénink a odpoledne na tiskové konferenci oznámil, že na třetí titul v Barceloně nezaútočí.
"Po výsledcích vyšetření se dnes ukázalo, že zranění je o něco vážnější, než jsme všichni předpokládali. Musím naslouchat svému tělu a dělat to, co je pro mě nejlepší a co mě neovlivní do budoucna," řekl Alcaraz, jenž po odstoupení přišel o šanci vrátit se do čela žebříčku před Itala Jannika Sinnera, který ho v neděli porazil v souboji o titul v Monaku.
Se sedminásobným grandslamovým šampionem Alcarazem se měl Macháč utkat potřetí v kariéře, po dvou zápasech z roku 2024 měli vyrovnanou bilanci 1:1. Soupeřem českého tenisty ve čtvrtfinále bude vítěz duelu mezi Italem Lorenzem Sonegem a pátým nasazeným Andrejem Rubljovem z Ruska.
Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 1,049.083 eur):
Dvouhra - 1. kolo:
Nosková (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 5:7, 6:1, 6:4, Sönmezová (Tur.) - Paoliniová (5-It.) 6:2, 6:2, Parksová (USA) - Nohaová Akugueová (Něm.) 6:4, 6:2.