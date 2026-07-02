Skvělá Bouzková je ve třetím kole, Italka ji nezdržela

Tenistka Marie Bouzková postoupila potřetí v kariéře do 3. kola Wimbledonu. Nasazená jednadvacítka porazila Italku Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3.
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Motorista Šťastný: Macinka je geniální stratég, Babiš nesmírně efektivní manažer a Turek Red Bull
Ministr sportu, zdraví a prevence Boris Šťastný se od ostatních Motoristů liší minimálně v tom, že není v politice nováčkem – má za sebou účinkování v ODS po boku expremiérů Václava Klause či Mirka Topolánka. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se vyjadřuje ke kontroverznímu stylu vystupování svých spolustraníků i k tomu, jako to vlastně myslel s tím odebráním dotací festivalu ve Strážnici.
Zemřel dramaturg a bývalý rektor JAMU Václav Cejpek. Bylo mu 73 let
Zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Václav Cejpek, bylo mu 73 let. ČTK to bez dalších podrobností potvrdila mluvčí školy Romana Elsner. Cejpek působil jako televizní a divadelní dramaturg a překladatel z němčiny. Loni se stal prvním držitelem titulu emeritního profesora JAMU.
ŽIVĚ Konec vedrům a silným bouřkám, počasí by do konce týdne mělo být klidnější
Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými až velmi silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. V neděli se na většině území vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického průměru (ČHMÚ).
Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. Škoda Auto dál prohlubuje tržní propast
Prodej elektromobilů v Česku v červnu dosáhl historického maxima 2142 vozů a potvrzuje zrychlující růst trhu, který se ale stále výrazně zaostává za průměrem EU. Dominantní roli na domácí scéně dál potvrzuje Škoda Auto, která s 2800 prodanými elektromobily za pololetí výrazně vede před druhou Teslou a třetím Mercedes-Benzem a tím zároveň prohlubuje odstup mezi silnými hráči a zbytkem trhu.
Stejná sprcha, stejný záchod. Bartůňková pod tíhou rituálů budí na Wimbledonu pozornost
Je to její první dospělý Wimbledon a už je ve třetím kole, tedy mezi 32 nejlepšími hráčkami turnaje. Nikola Bartůňková začíná v All England Clubu budit pozornost, jen kvůli cestě vzhůru musí odstraňovat z cesty další české tenistky.