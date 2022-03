Pro celý Středočeský kraj ode dneška platí mimořádná opatření pro období dlouhotrvajícího sucha. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) to dnes vyhlásila na podnět hasičů kvůli současnému suchu a zvýšení počtu požárů v přírodě. Ve čtvrtek to sdělil mluvčí hejtmanství David Šíma. V platnost tak vstupuje například zákaz spalování suché trávy na volném prostranství nebo klestí v lesích, zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty nebo zákaz táboření mimo vyhrazené prostory. Mimořádná opatření platí do odvolání.

Středočeští hasiči evidují za březen extrémní nárůst počtu požárů v přírodě. Podle jejich ředitele Miloslava Svatoše vyjížděli v březnu dosud ke 131 požárům v přírodě. Škoda na majetku přesáhla 200 tisíc korun. Loni za stejné období hasiči zasahovali pouze jednou, v roce 2020 vyjížděli ke 13 a v roce 2019 ke 23 požárům. Mimořádná opatření kraj vyhlásil také s ohledem na další předpověď meteorologů.