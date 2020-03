Skromná hvězda Novák: Federera dvakrát složil v pěti setech, s Nadalem drží primát

Nikdy nepatřil mezi zářivé klenoty sportovního šoubyznysu. Držel se stranou, byl skromný, klidný, možná i lehce introvertní. Přesto zanechal Jiří Novák hluboký otisk v tenisové historii. Někdejšímu pátému hráči světovému žebříčku bylo v neděli 45 let.

"Má takový smysl pro fair play, že mu chybí přirozená drzost, kterou musí mít každá světová jednička," popisoval kdysi Nováka jeho trenér Jan Kukal. Nebyl sám, kdo byl přesvědčen, že se zlínský rodák může dostat až na samotný vrchol.

Pro tenisového gentlemana ale byla vždycky na prvním místě rodina. Kvůli ní koneckonců končil kariéru v pouhých jednatřiceti letech.

Chtěl být víc doma, navíc mu neustálý boj o pozice zkomplikovalo zranění paty, kvůli němuž nemohl na kurt dlouhých osm měsíců. Vypadl z první stovky a nenašel vůli objíždět malé turnaje, hrát kvalifikace a sbírat bodík po bodíku.

Že by ale pro hráče jeho formátu nebyl problém dostat se rychle zpět nahoru, naznačily poslední měsíce a týdny před koncem. Na svém posledním grandslamu - US Open 2006 - dokázal Novák dojít mezi šestnáct nejlepších. Skončil až na raketě slovutného Rafaela Nadala.

Vzápětí pomohl českému daviscupovému týmu k návratu do Světové skupiny. Loučil se spokojený, šťastný, hrdý, bez známek jakékoli lítosti.

"Je to ideální čas. Děti jsou ve věku, kdy potřebují tátu doma. Snažil jsem se vždycky pro rodinu dělat všechno, ale kvůli tenisu jsem byl často pryč," vysvětloval tehdy.

Tenisem během třinácti let vydělal více než 7,5 milionu dolarů. Získal sedm turnajových titulů a jeho největším sportovním úspěchem bylo semifinále Australian Open v roce 2002.

V téže sezoně Novák vystoupal až na páté místo světa a dokázal se měřit s absolutní špičkou. Žebříčku tehdy vévodil Australan Lleyton Hewitt, následován Američanem Andre Agassim, Rusem Maratem Safinem či Španěly Juanem Ferrerem nebo Carlosem Moyou.

Na konci ročníku už se ale před Nováka dostal švýcarský mladíček Roger Federer. Budoucí legendu a držitele dvaceti grandslamových titulů potkal český tenista poprvé už tři roky předtím.

V prvním kole Wimbledonu se proti němu postavil sedmnáctiletý "drzoun" a Novák musel postup vybojovat v náročné pětisetové bitvě. Přesto si tehdy těžko mohl představit, že si u sítě podává ruku s člověkem, který nejslavnější turnaj v budoucnu ovládne hned osmkrát.

Loni pro agenturu AFP zavzpomínal. "Byl jsem tehdy ve stovce, neměl jsem problém kvalifikovat se na Wimbledon. V prvním kole jsem hrál proti Rogerovi, byl to junior a držitel divoké karty. Říkal jsem si, jak skvělý je to los. Nebyl jsem na trávě moc dobrý, tak jsem si říkal, že je to dobrá šance vyhrát zápas," smál se Novák.

Celkem si proti Federerovi zahrál devětkrát a ve čtyřech případech byl úspěšný. Třikrát ho potkal ve finálových duelech. Prohrál v roce 2002 ve Vídni i o rok později v Dubaji. Ve švýcarském Gstaadu pak ale dominoval, znovu přetlačil nastupující legendu v pěti setech. Federer už tehdy atakoval pozici světové jedničky.

Zatímco s Novakem Djokovičem se Novák na okruhu nepotkal, s Rafaelem Nadalem stihl sehrát tři zápasy.

Dodnes zůstává jediným tenistou, který dokázal španělského velikána porazit ve dvouhře Davisova poháru. Bylo to při Nadalově premiéře v týmové soutěži, kterou mělo čest zažít Brno v roce 2004. Novák mladíčka porazil 3:0 na sety.

"Hrálo se na strašně rychlém povrchu, což byla dost velká výhoda pro mě. I tak to bylo hrozně těžké, strašná dřina. Hrály se dva tie-breaky a rozhodovalo pár míčů," zavzpomínal Novák nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz. A přiznal, že ani v Nadalovi tehdy neviděl budoucí legendu.

"To upřímně řečeno ani náhodou. V tu dobu pro nás byl absolutní legendou Pete Sampras. Pamatuju si, že tehdy panoval obecný názor, že jeho čtrnáct grandslamů už nikdo nemůže překonat. A podívejte se. Uběhlo patnáct let a Sampras je najednou v historických tabulkách čtvrtý. Nadal, Federer a Djokovič mají přes 50 grandslamů, což je naprosto neuvěřitelné a nikdo si v tu dobu něco podobného nedokázal představit," prohlásil Novák.

Významnou roli hrál v začátcích kariéry svého nástupce, Tomáše Berdycha.

"Mohlo mu být tak čtrnáct nebo patnáct, když začal dojíždět do Prostějova. Já byl o deset let starší, odehrál jsem s ním spoustu hodin sparingu. Snad jsem mu i něco předal. Tušil jsem od začátku, že má na velké věci. Úderově zdatný už od mládí, navíc urostlý. Byla to otázka času," popisoval Novák střídání generací.

Zatímco Berdych byl podle něj talentem, který měl veškeré předpoklady dojít mezi nejlepší, sám o sobě si to Novák nemyslel.

"Když jsem byl mladý, vůbec jsem nepředpokládal, že bych se tenisem mohl živit," přiznal kdysi. Štěstí měl i v tom, že přišel rok 1989. Tehdy mu bylo čtrnáct, jeho kariéra startovala a otevřely se veškeré možnosti.

"Sametová revoluce byl největší zlom mé kariéry. Mohl jsem se měřit s konkurencí v zahraničí a dostat se do žebříčku ATP," podotkl jeden z nejlepších českých tenistů v historii.