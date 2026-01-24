Sinnerovi zatáhnou, ale Macháč trpí? Zvláštní pravidlo v Austrálii spustilo bouři

Rodila se senzace. Jannik Sinner se v obrovském vedru ploužil po kurtu, svíjel se v křečích a prohrával zápas. Pak ale pořadatelé zatáhli střechu, spustili klimatizaci a největší favorit Australian Open ožil.
Všichni to věděli. V sobotu byla australská předpověď počasí nekompromisní. Tenisty bude čekat hotové peklo. Teploty kolem 40 stupňů.
Však také pořadatelé posunuli program už na 12:30, aby se před odpoledním pařákem stihlo odehrát co nejvíc zápasů.
Obhájce trofeje Jannik Sinner vyběhl na centrální kurt poté, co Madison Keysová za hodinu a 15 minut vyřídila Češku Karolínu Plíškovou.
A Italovi vedro vůbec nevyhovovalo. Proti Američanovi Eliotovi Spizzirrimu se trápil. Špatně se pohyboval, působil unaveně, dělal neobvyklé chyby.
Prohrál první set, v druhém se sice z krize oklepal, ale ve třetím už přišly vážné potíže. Světovou dvojku začaly brát křeče do nohou. Po dvorci kulhal a své zoufalství sdílel s trenérským boxem.
„Vůbec nevím, co mám dělat,“ kroutil hlavou Sinner, když soupeř sahal po brejku na 3:1.
„Prostě nějak dokonči set a pak si dáš pauzu,“ radil mu jeho kouč Darren Cahill.
O podání sice opravdu přišel, ale pak zasáhla vyšší moc. Podmínky na kurtu dosáhly vrcholu, index, který měří teplotu na kurtu, ve stínu, vlhkost vzduchu a sílu větru, dosáhl stupnice pět.
To podle pravidel úvodního grandslamu sezony umožňuje pořadatelům poslat hráče do útrob stadionu a přerušit zápasy, kde je to možné, se zatáhne střecha a spustí klimatizace.
A právě to se stalo. Vyřízený Sinner odkulhal z kurtu a posuvná plošina na Rod Laver Areně začala zakrývat nebe.
Tou dobou o pár desítek metrů dál za stejných podmínek sváděl urputnou pětisetovou bitvu i Tomáš Macháč se světovou pětkou Italem Lorenzem Musettim.
„Sinner má křeče a zatahují střechu, Macháč trpí, ale střecha je dál otevřená. Co se to děje?“ napsala na síti X jedna z tenisových fanynek Kara Lynchová.
A nebyla zdaleka sama. Benefit pro bývalou světovou jedničku viděl i známý tenisový trenér Brad Gilbert.
„Dřív se žádné zápasy Australian Open nezastavovaly, ani se nezatahovala střecha. Prostě se jen odložily začátky nových zápasů,“ rýpl si někdejší kouč Andre Agassiho.
Nakonec i český tenista se dočkal klimatizovaného kurtu, i když k vítězství mu to nepomohlo.
To Sinner zažil přesný opak. Po návratu na kurt byl jako politý živou vodou. Ani náznak, že by ho znovu trápily křeče.
Úplně otočil vývoj zápasu, vyhrál další dva sety a postoupil do osmifinále turnaje.
„S pravidly o vedru jsem měl štěstí, měl jsem čas vydechnout a začal jsem se pak cítit líp. Jsem šťastný, že jsem nakonec vyhrál,“ neskrýval úlevu Sinner.
Na sociálních sítích vyústění zápasu vyvolalo velkou debatu o tom, nakolik pořadatelé čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi pomohli.
Americká tenisová legenda a současný televizní komentátor John Isner přišel s jasným názorem.
„Tenis není válka o vyčerpání, ale o tom, kdo je lepší. Ti nejlepší hráči si zaslouží zvláštní zacházení,“ uvedl.
