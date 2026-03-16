16. 3. Elena
Sinner vyrovnal Djokoviče či Federera. Triumfem v Indian Wells si připsal unikát

ČTK

Italský tenista Jannik Sinner vyhrál poprvé v kariéře turnaj v Indian Wells. Ve finálovém duelu bývalých světových jedniček zdolal Daniila Medveděva 7:6, 7:6. Jako teprve třetí hráč historie po Novaku Djokovičovi a Rogeru Federerovi získal titul na všech šesti turnajích Masters hraných na tvrdém povrchu.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 10
Jannik SinnerFoto: REUTERS
Aktuálně druhý hráč světového žebříčku uspěl v kalifornské poušti při své první finálové účasti. K prvnímu letošnímu titulu došel bez ztráty setu a jako první historii dokázal vyhrát bez jediného zaváhání dva turnaje Masters za sebou. S bezchybnou bilancí triumfoval i vloni v listopadu v Paříži.

S Medveděvem bojoval v atraktivním a vyrovnaném duelu takřka dvě hodiny. Soupeři za celý zápas nenabídl ani jednu příležitost k brejku, Rus oba brejkboly v sedmém gamu úvodního setu odvrátil.

V obou sadách tak rozhodoval tie-break. V prvním Sinner proměnil druhý setbol a získal ho 8:6, ve druhém smazal manko 0:4 a sedmi vyhranými výměnami v řadě zápas uzavřel.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Sinner (2-It.) - Medveděv (11-Rus.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Endometrióza: nemoc, která může ženám změnit život

Bolest při menstruaci mnoho žen považuje za běžnou součást života. Jenže v některých případech nejde o „normální" menstruační nepohodlí, ale o chronické onemocnění, které může výrazně ovlivnit zdraví i kvalitu života.

Česko čeká „aprílové" počasí, na jarní rovnodennost může sněžit

V nadcházejícím týdnu čeká Česko proměnlivé počasí. Týden začne zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty se vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

