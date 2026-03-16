Sinner vyrovnal Djokoviče či Federera. Triumfem v Indian Wells si připsal unikát

Italský tenista Jannik Sinner vyhrál poprvé v kariéře turnaj v Indian Wells. Ve finálovém duelu bývalých světových jedniček zdolal Daniila Medveděva 7:6, 7:6. Jako teprve třetí hráč historie po Novaku Djokovičovi a Rogeru Federerovi získal titul na všech šesti turnajích Masters hraných na tvrdém povrchu.
Aktuálně druhý hráč světového žebříčku uspěl v kalifornské poušti při své první finálové účasti. K prvnímu letošnímu titulu došel bez ztráty setu a jako první historii dokázal vyhrát bez jediného zaváhání dva turnaje Masters za sebou. S bezchybnou bilancí triumfoval i vloni v listopadu v Paříži.
S Medveděvem bojoval v atraktivním a vyrovnaném duelu takřka dvě hodiny. Soupeři za celý zápas nenabídl ani jednu příležitost k brejku, Rus oba brejkboly v sedmém gamu úvodního setu odvrátil.
V obou sadách tak rozhodoval tie-break. V prvním Sinner proměnil druhý setbol a získal ho 8:6, ve druhém smazal manko 0:4 a sedmi vyhranými výměnami v řadě zápas uzavřel.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Muži:
Dvouhra - finále:
Sinner (2-It.) - Medveděv (11-Rus.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
