Sinner si zahraje semifinále Turnaje mistrů. Zverevovi nedal šanci

před 2 hodinami
Obhájce titulu Jannik Sinner je prvním semifinalistou tenisového Turnaje mistrů v Turíně. Italský favorit získal jistotu už po druhém zápase, v němž porazil Alexandera Zvereva 6:4, 6:3 a na závěrečné akci sezony vyhrál již šestnáct setů za sebou. Před domácími fanoušky dnes odvrátil Zverevovi všech sedm brejkbolů.
Alexander Zverev během utkání s Jannikem Sinnerem
Alexander Zverev během utkání s Jannikem Sinnerem | Foto: Reuters

Sinner si prodloužil i další dlouhou sérii: v halách na tvrdém povrchu ovládl také 28. zápas. "V důležitých chvílích jsem hodně dobře podával," pochvaloval si. Na ATP Finals bojuje ještě o post světové jedničky, k níž má ale blíž jeho španělský rival Carlos Alcaraz. Jemu stačí ve čtvrtek porazit Itala Lorenza Musettiho, aby zakončil rok na trůnu.

Zverev se utká o druhé postupové místo ze skupiny Björna Borga s Kanaďanem Félixem Auger-Aliassimem. Ten dnes porazil Američana Bena Sheltona 4:6, 7:6, 7:5. Souboj hráčů, kteří v prvním kole skupiny Björna Borga podlehli favoritům, trval téměř dvě a půl hodiny.

Dlouho navrch měl přitom Shelton, jenž startuje na akci pro nejlepších osm hráčů sezony poprvé. Kanaďan zápas začal otáčet v tie-breaku druhého setu. Shelton v něm měl problémy s kolenem, zkrácenou hru ztratil v poměru 7:9 a nakonec i zápas.

"Na začátku hrál mnohem líp než já. Nestává se mi často, že by mě někdo v hale dvakrát brejknul v prvním setu. Začátek byl zvláštní, ale postupem času jsem nacházel způsoby, jak vracet míčky do kurtu," řekl Auger-Aliassime, osmý hráč světového žebříčku a druhý, který letos dosáhl na 40 vítězství na tvrdém povrchu. Lepší je jen Australan Alex de Minaur (42).

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Björna Borga: Sinner (2-It.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 6:3, Auger-Aliassime (8-Kan.) - Shelton (5-USA) 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

1. Sinner 2 2 0 4:0 2
2. Zverev 2 1 1 2:2 1
3. Auger-Aliassime 2 1 1 2:3 1
4. Shelton 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra:

Skupina Johna McEnroea: Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 7:6 (9:7), 3:6, 10:7, Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) - Harrison, King (8-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 13:11.

1. Salisbury, Skupski 2 2 0 4:1 2
2. Heliövaara, Patten 2 1 1 3:2 1
3. Arévalo, Pavič 2 1 1 2:3 1
4. Harrison, King 2 0 2 1:4 0
 
