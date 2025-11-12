Sinner si zahraje semifinále Turnaje mistrů. Zverevovi nedal šanci

Sinner si prodloužil i další dlouhou sérii: v halách na tvrdém povrchu ovládl také 28. zápas. "V důležitých chvílích jsem hodně dobře podával," pochvaloval si. Na ATP Finals bojuje ještě o post světové jedničky, k níž má ale blíž jeho španělský rival Carlos Alcaraz. Jemu stačí ve čtvrtek porazit Itala Lorenza Musettiho, aby zakončil rok na trůnu.
Zverev se utká o druhé postupové místo ze skupiny Björna Borga s Kanaďanem Félixem Auger-Aliassimem. Ten dnes porazil Američana Bena Sheltona 4:6, 7:6, 7:5. Souboj hráčů, kteří v prvním kole skupiny Björna Borga podlehli favoritům, trval téměř dvě a půl hodiny.
Dlouho navrch měl přitom Shelton, jenž startuje na akci pro nejlepších osm hráčů sezony poprvé. Kanaďan zápas začal otáčet v tie-breaku druhého setu. Shelton v něm měl problémy s kolenem, zkrácenou hru ztratil v poměru 7:9 a nakonec i zápas.
"Na začátku hrál mnohem líp než já. Nestává se mi často, že by mě někdo v hale dvakrát brejknul v prvním setu. Začátek byl zvláštní, ale postupem času jsem nacházel způsoby, jak vracet míčky do kurtu," řekl Auger-Aliassime, osmý hráč světového žebříčku a druhý, který letos dosáhl na 40 vítězství na tvrdém povrchu. Lepší je jen Australan Alex de Minaur (42).
Tenisový Turnaj mistrů v Turíně (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Björna Borga: Sinner (2-It.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 6:3, Auger-Aliassime (8-Kan.) - Shelton (5-USA) 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.
|1.
|Sinner
|2
|2
|0
|4:0
|2
|2.
|Zverev
|2
|1
|1
|2:2
|1
|3.
|Auger-Aliassime
|2
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Shelton
|2
|0
|2
|1:4
|0
Čtyřhra:
Skupina Johna McEnroea: Salisbury, Skupski (5-Brit.) - Heliövaara, Patten (2-Fin./Brit.) 7:6 (9:7), 3:6, 10:7, Arévalo, Pavič (4-Salv./Chorv.) - Harrison, King (8-USA) 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 13:11.
|1.
|Salisbury, Skupski
|2
|2
|0
|4:1
|2
|2.
|Heliövaara, Patten
|2
|1
|1
|3:2
|1
|3.
|Arévalo, Pavič
|2
|1
|1
|2:3
|1
|4.
|Harrison, King
|2
|0
|2
|1:4
|0