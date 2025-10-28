Tenis

Tenisová hvězda prolomila mlčení, randí s ex Schumacherova syna

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Tenisová hvězda Jannik Sinner na pódiu ve Vídni poprvé veřejně potvrdil vztah s dánskou modelkou Lailou Hasanovicovou. Tím ukončil spekulace o svém soukromí.
Laila Hasanovicová v hledišti turnaje ve Vídni
Laila Hasanovicová v hledišti turnaje ve Vídni | Foto: Felice Calabro / Zuma Press / Profimedia

Italský tenista Sinner ve Vídni způsobil menší senzaci - tentokrát ne raketou ani vítězným bekhendem. Po triumfu na turnaji během děkovné řeči zničehonic poděkoval "své přítelkyni", čímž veřejně potvrdil vztah s dánskou kráskou.

Ta dřív chodila s Mickem Schumacherem, synem legendárního sedminásobného šampiona F1 Michaela.

Související

Skandál u Schumacherových nabírá šokující směr, obvinění míří i na bývalou sestru

Joey Mawson

"Děkuji všem, rodině, přátelům i své přítelkyni za podporu," řekl Sinner do mikrofonu a usmál se směrem do hlediště, kde Laila seděla vedle jeho rodičů. Jediná věta stačila na to, aby spustila lavinu reakcí.

Sinner tím definitivně ukončil dlouhé spekulace o svém milostném životě, které plnily bulvární titulky celé měsíce. Hasanovicová, kráska bosenského původu, se po jeho boku objevovala už dříve, ale pár dosud nic oficiálně nepotvrdil. Teď už je jasno.

Čtyřiadvacetiletá finalistka Miss Dánsko 2019 se kromě modelingu prosadila i na sociálních sítích a v módních kampaních. Vztah s Mickem Schumacherem, který trval několik let, skončil loni. "Nikdy to nebylo o slávě, ale o vztahu," řekla tehdy pro dánská média.

Sinner v posledních letech balancuje mezi tenisovým šampionem a mediální hvězdou. Po rozchodu s tenistkou Annou Kalinskou se kolem něj začala objevovat nová jména, ale tentokrát zvolil jiný přístup.

"Někdy není snadné mě chápat, ale vážím si toho, že jsi tu se mnou," řekl Laile nepřímo během slavnostního projevu.

Zároveň se dotkl i rostoucího tlaku médií. "Prosím, chraňte lidi, kteří jsou mi nejbližší. Pomohli mi, když jsem byl mladý, a teď je chci chránit já," dodal.

Románek mezi tenisovým esem a modelkou okamžitě ovládl stránky bulvárních webů. Fanoušci sledují každý jejich krok - od pohledů na tribunách až po fotky z vídeňského hotelu. Přesto oba působí zdrženlivě a bez okázalostí.

Pro Sinnera, aktuálně druhého hráče světa, přichází vztah v momentu, kdy zažívá vrchol kariéry. Vyhrál několik turnajů, zajistil si účast na Turnaji mistrů a stále má pověst jednoho z nejskromnějších tenistů. Nyní ale jeho příběh získal nový, skoro filmový rozměr.

Sám přiznává, že život špičkového sportovce není pro vztahy snadný. "Pořád cestujeme, tlak je obrovský. Ale když potkáte někoho, kdo to chápe, zvládá se to líp," řekl novinářům po finále.

Hasanovicová se zatím k románku nevyjádřila. Na Instagramu ale zveřejnila fotografii s jednoduchým popiskem: "Hrdost." A to zatím stačilo.

Související

Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda

Sára Bejlek
 
Mohlo by vás zajímat

Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda

Chytrá levačka i nová ranařka. Český tenisový mix bude brzy zlobit, míní Lojda

Nosková se po skvělém podzimu blíží první desítce. Projděte si žebříčky

Nosková se po skvělém podzimu blíží první desítce. Projděte si žebříčky
Infografika

"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem

Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem
Tenis sport motorismus Obsah Jannik Sinner Formule 1

Právě se děje

Aktualizováno před 33 minutami
Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Pavel pak na Hradě jmenoval generály
Domácí

ŽIVĚ
Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Pavel pak na Hradě jmenoval generály

Dění kolem akcí spojených s oslavami státního svátku sledujeme v online reportáži.
před 4 minutami

Lehečka na Masters v Paříži prohrál za necelou hodinu s Vacherotem

Tenista Jiří Lehečka ani při třetím startu v hlavní soutěži halového turnaje Masters v Paříži nepřešel přes 1. kolo. S Valentinem Vacherotem z Monaka dnes aktuální česká jednička prohrála za necelou…
Přečíst zprávu
před 12 minutami
Česká rarita: Bez zkušeností? Nevadí, rovnou k nároďáku jako hlavní kouč
Fotbal

Česká rarita: Bez zkušeností? Nevadí, rovnou k nároďáku jako hlavní kouč

Český fotbal znovu překvapil. Jaroslav Köstl bez zkušeností hlavního kouče povede reprezentaci jako dočasný trenér.
před 21 minutami
Nejsme tlučhubové, budeme tvrdí. Rozvržení výborů je pomsta, tvrdí "gen Z" Pirátka
Politika

Nejsme tlučhubové, budeme tvrdí. Rozvržení výborů je pomsta, tvrdí "gen Z" Pirátka

Rozhovor s Kateřinou Stojanovou (Piráti) o tom, jaká bude nová sněmovna, jestli se dá čekat revoluce generace Z či jaké bylo jednání o výborech.
před 29 minutami
Diskriminace starších na trhu práce. Čtyřicetiletým ajťákům už hrozí vyhazov
Domácí

Diskriminace starších na trhu práce. Čtyřicetiletým ajťákům už hrozí vyhazov

O lidech starších padesáti let panuje na pracovním trhu spousta předsudků. Firmy se tak mohou připravit o velmi kvalitní a věrné zaměstnance.
před 34 minutami
Čekání na katastrofu. Na Jamajku míří hurikán Melissa, nejsilnější za sto let
Zahraničí

Čekání na katastrofu. Na Jamajku míří hurikán Melissa, nejsilnější za sto let

Hurikán podle Červeného kříže postihne minimálně 1,5 milionu lidí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení
Hokej

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Bývalý hokejista NHL Ryan Kesler byl obviněn ze dvou případů sexuálního napadení. Jednačtyřicetiletý Američan vinu odmítá a je na kauci.
Další zprávy