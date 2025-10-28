Tenisová hvězda prolomila mlčení, randí s ex Schumacherova syna

Italský tenista Sinner ve Vídni způsobil menší senzaci - tentokrát ne raketou ani vítězným bekhendem. Po triumfu na turnaji během děkovné řeči zničehonic poděkoval "své přítelkyni", čímž veřejně potvrdil vztah s dánskou kráskou.
Ta dřív chodila s Mickem Schumacherem, synem legendárního sedminásobného šampiona F1 Michaela.
"Děkuji všem, rodině, přátelům i své přítelkyni za podporu," řekl Sinner do mikrofonu a usmál se směrem do hlediště, kde Laila seděla vedle jeho rodičů. Jediná věta stačila na to, aby spustila lavinu reakcí.
Sinner tím definitivně ukončil dlouhé spekulace o svém milostném životě, které plnily bulvární titulky celé měsíce. Hasanovicová, kráska bosenského původu, se po jeho boku objevovala už dříve, ale pár dosud nic oficiálně nepotvrdil. Teď už je jasno.
Čtyřiadvacetiletá finalistka Miss Dánsko 2019 se kromě modelingu prosadila i na sociálních sítích a v módních kampaních. Vztah s Mickem Schumacherem, který trval několik let, skončil loni. "Nikdy to nebylo o slávě, ale o vztahu," řekla tehdy pro dánská média.
Sinner v posledních letech balancuje mezi tenisovým šampionem a mediální hvězdou. Po rozchodu s tenistkou Annou Kalinskou se kolem něj začala objevovat nová jména, ale tentokrát zvolil jiný přístup.
"Někdy není snadné mě chápat, ale vážím si toho, že jsi tu se mnou," řekl Laile nepřímo během slavnostního projevu.
Zároveň se dotkl i rostoucího tlaku médií. "Prosím, chraňte lidi, kteří jsou mi nejbližší. Pomohli mi, když jsem byl mladý, a teď je chci chránit já," dodal.
Románek mezi tenisovým esem a modelkou okamžitě ovládl stránky bulvárních webů. Fanoušci sledují každý jejich krok - od pohledů na tribunách až po fotky z vídeňského hotelu. Přesto oba působí zdrženlivě a bez okázalostí.
Pro Sinnera, aktuálně druhého hráče světa, přichází vztah v momentu, kdy zažívá vrchol kariéry. Vyhrál několik turnajů, zajistil si účast na Turnaji mistrů a stále má pověst jednoho z nejskromnějších tenistů. Nyní ale jeho příběh získal nový, skoro filmový rozměr.
Sám přiznává, že život špičkového sportovce není pro vztahy snadný. "Pořád cestujeme, tlak je obrovský. Ale když potkáte někoho, kdo to chápe, zvládá se to líp," řekl novinářům po finále.
Hasanovicová se zatím k románku nevyjádřila. Na Instagramu ale zveřejnila fotografii s jednoduchým popiskem: "Hrdost." A to zatím stačilo.